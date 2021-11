この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Linux FoundationとConfidential Computing Consortiumは2021年10月27日(米国時間)、調査会社Everest Groupによる市場調査「Confidential Computing - The Next Frontier in Data Security」の結果を発表した。それによると、コンフィデンシャルコンピューティング市場は年平均成長率(CAGR)が最大予測のシナリオに従った場合90〜95%となり、2026年には540億ドル規模に達する見通しだ。2021年時点の獲得可能な最大市場規模(TAM)は19〜20億ドル。

コンフィデンシャルコンピューティングは、ハードウェアベースの信頼できる実行環境(TEE:Trusted Execution Environment)で計算を実行することで、使用中のデータを保護する。機密データの保存、転送、使用の各段階でエンドツーエンドのデータ保護を実現できる。

なぜこのような仕組みが必要なのだろうか。安全な隔離された環境を用意することで、アプリケーションやデータがメモリ内で使われているときに、不正なアクセスや改変を受けないようにするためだ。機密データや規制対象データを管理する企業のセキュリティレベルを向上させることができる。PII(個人を特定できる情報)や医療情報、金融データを扱うときに役立つ。

今回発表された「Confidential Computing - The Next Frontier in Data Security」のハイライトは次の通り。

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。