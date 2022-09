import random

from random import randint, randrange, random, uniform



# 整数乱数の取得

num = randint(0, 5) # 0〜5の範囲の整数値をランダムに取得

print(num) # 2など



num = randrange(6) # 0〜5の範囲の整数値をランダムに取得

print(num) # 4など



num = randrange(10, 21) # 10〜20の範囲の整数値をランダムに取得

print(num) # 15など



num = randrange(0, 11, 2) # 0〜10の範囲の偶数をランダムに取得

print(num) # 10など



# 実数乱数(浮動小数点数)

num = random() # 0.0〜1.0の範囲の実装値をランダムに取得

print(num) # 0.3291879801592166など



num = uniform(0.5, 1.6) # 0.5〜1.6の範囲の実数値をランダムに取得

print(num) # 1.389340380844763など



# 乱数列の作成

int_list = [randint(0, 10) for _ in range(10)]

print(int_list) # [1, 9, 6, 0, 0, 1, 3, 3, 8, 9]など



float_list = [uniform(0, 10) for _ in range(10)]

print(float_list)

# 出力例:

#[0.26535969683863625, 1.988376506866485, 6.498844377795232, 5.449414806032166,

# 2.204406220406967, 5.892656838759088, 8.094304566778266, 0.06498759678061017,

# 8.05819251832808, 6.981393949882269]