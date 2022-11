この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Check Point Software Technologiesは2022年11月25日、同社の脅威インテリジェンス部門であるCheck Point Research(CPR)が、ブラックフライデーセール期間を前に偽のショッピング関連サイトが急増していると発表した。

直近1カ月で「約1万5000件の類似ドメイン」が登録されている

Check Point Software Technologiesは、2022年10月末に「Louis Vuittonからのメールのように偽装したフィッシングメール」を確認したとしている。メールの件名は、「Black Friday Sale. Starts at $100. You'll Fall In Love With Prices.」という文字列を含んでおり、2つの悪質なリンクをクリックするよう被害者を誘導する内容になっていた。リンク先のWebサイトには、偽造品の宝石を「ブラックフライデーセールの一環として割引価格で販売」と書かれていた。

Louis Vuittonからのように偽装したフィッシングメールの例

こうしたLouis Vuittonの正規サイトを装ったWebサイトは他にも4つ(のドメイン)が登録されており、どれもフィッシングメールによって拡散されていた。Check Point Software Technologiesは「最近1カ月間でこうしたドメインに関連するインシデントは増加しており、2022年11月7日の週にはその数が1万5000件近くに達した」という。

配送過程を狙った攻撃も確認

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。