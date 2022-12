from os.path import dirname, basename



path = 'foo/bar/baz.txt'

dname = dirname(path)

fname = basename(path)

print(f'dir: {dname}, file: {fname}') # dir: foo/bar, file: baz.txt



from os.path import split



dname, fname = split(path)

print(f'dir: {dname}, file: {fname}') # dir: foo/bar, file: baz.txt



path = 'foo/bar/'

dname = dirname(path)

fname = basename(path)

print(f'dir: {dname}, file: {fname}') # dir: foo/bar, file:



dname, fname = split(path)

print(f'dir: {dname}, file: {fname}') # dir: foo/bar, file:



from pathlib import Path



path = Path('foo/bar/baz.txt')

print(f'dir: {path.parent}, file: {path.name}') # dir: foo/bar, file: baz.txt



path = Path('foo/bar/')

print(f'dir: {path.parent}, file: {path.name}') # dir: foo, file: bar