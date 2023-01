この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

連載:いろんな言語で試す、WebAssembly入門

JavaScriptとWebAssembly

連載第1回では、WebAssemblyの概要を紹介し、さまざまなプログラミング言語の選択肢に触れました。静的な型付け言語であるC++やRustは、WebAssemblyのための開発言語として最適なのですが、学習コストの点で問題があります。できれば、フロントエンド開発でなじみ深いJavaScriptなどの言語を用いて、WebAssemblyアプリケーションを開発したいと思う人も少なくないはずです。

残念ながら、本稿作成時点において、JavaScriptのコードをWebAssemblyに直接コンパイルする手段は用意されていません。しかし、AltJS(JavaScriptを置き換える言語)であるTypeScriptには、WebAssembly開発のためのツールとしてAssemblyScriptがあります。このAssemblyScriptを用いることで、TypeScriptのコードをWebAssemblyにコンパイルできます。

TypeScriptはその名の通り「型の付いたJavaScript」です。型におおらかなJavaScriptに対して、型の指定を積極的に行うTypeScriptは、WebAssemblyに適しているのです。近年では、ReactやVueといったJavaScriptフレームワークでも利用可能になり、数あるAltJSの代表格といえます。

この場合、JavaScriptの利用は従来の用法(モジュールの読み込み、DOMの構築、操作など)の範囲内に限定し、高速な処理が要求される部分でTypeScriptによるWebAssemblyを導入するといった組み合わせが考えられます。

JavaScriptの習得者にとって、TypeScriptの学習コストはC++やRustほど高くはないと思われるので、有効な選択肢になるでしょう。今回は、このAssemblyScriptを紹介していきます。なお、TypeScriptについては、@ITの記事を参考にしてください。

TypeScriptのTypeあれこれシリーズ

AssemblyScriptとは

AssemblyScriptは、上記の通り、TypeScriptのコードをWebAssemblyのバイナリにコンパイルするためのツールです。ただし、TypeScriptの構文そのままでコンパイルできるわけではなく、WebAssemblyのためのサブセットという位置付けになります。そういう意味では、TypeScriptの構文を使ったWebAssemblyのための言語がAssemblyScriptとでしょう。

AssemblyScript

図 AssemblyScript

TypeScriptとAssemblyScriptには、大まかに、以下のような違いがあります。

数値型が細かく追加されている。整数のi32やi64、浮動小数点数のf64など

参照型が細かく追加されている。内部参照のanyrefやArrayへのarrayrefなど

数値の代入に制限が発生する。サイズの大きい型から小さい型への代入はできない。浮動小数点数から整数への代入ができないなど

undefinedやanyは使えない

イテレータ構文(for〜ofなど)が使えない

例外処理(try〜catch)は使えない

instanceofは使えない

Union Typeは使えない

基本型はnullableにできない

このうち数値型の違い、イテレータ構文、例外処理については、後述するコード例で紹介します。

AssemblyScriptを使う準備

AssemblyScriptを使うために、幾つかのソフトウェアを準備しましょう。エディタおよび実行環境としてVisual Studio Code(以下、VSCode)を、ビルドと実行の環境としてNode.js(バージョン16以上)をそれぞれインストールしておきます。

VSCodeをインストールしたら、拡張機能「Open in Default Borwser」をインストールしておきます。インストール後には念のため、設定から「Open In Default Browser > Run: Open With Local Http Server」の「ローカルHTTPサーバーで開く」にチェックが入っていることを確認してください。これは、ローカルにあるHTMLファイルなどからWebAssemblyのバイナリファイルを読み込めるようにするための指定です。

AssemblyScriptのインストール

