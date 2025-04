# Install and setup the MCP servers { "mcpServers": { "awslabs-core-mcp-server": { "command": "uvx", "args": ["awslabs.core-mcp-server@latest"], "env": { "FASTMCP_LOG_LEVEL": "ERROR", "MCP_SETTINGS_PATH": "path to your mcp server settings" }, "autoApprove": [], "disabled": false }, "awslabs-bedrock-kb-retrieval-mcp-server": { "command": "uvx", "args": ["awslabs.bedrock-kb-retrieval-mcp-server@latest"], "env": { "AWS_PROFILE": "your-aws-profile", "AWS_REGION": "us-east-1" } }, "awslabs-cdk-mcp-server": { "command": "uvx", "args": ["awslabs.cdk-mcp-server@latest"], "env": { "FASTMCP_LOG_LEVEL": "ERROR" } }, "awslabs-cost-analysis-mcp-server": { "command": "uvx", "args": ["awslabs.cost-analysis-mcp-server@latest"], "env": { "AWS_PROFILE": "your-aws-profile", "FASTMCP_LOG_LEVEL": "ERROR" } }, "awslabs-nova-canvas-mcp-server": { "command": "uvx", "args": ["awslabs.nova-canvas-mcp-server@latest"], "env": { "AWS_PROFILE": "your-aws-profile", "AWS_REGION": "us-east-1" } } } }