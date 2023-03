d = {'key0': 0, 'key1': 1}



# 辞書から値を取得

# キーを指定

val = d['key0']

print(val) # 0



# 存在しないキーを指定すると例外

val = d['key100'] # KeyError



# 例外を発生させずに値を取得するにはgetメソッドを使う

val = d.get('key0', 'not found')

print(val) # 0



val = d.get('key100', 'not found') # OK

print(val) # not found



# popメソッドは引数に指定したキーの値を取得して、そのキー/値を辞書から削除

val = d.pop('key1')

print(val) # 1

print(d) # {'key0': 0}



# popメソッドで存在しないキーを指定した場合

val = d.pop('key100') # KeyError



val = d.pop('key100', 'not found')

print(val) # not found



# popitemメソッドは辞書の末尾からキー/値の組を戻し、それを辞書から削除

d = {'foo': 0, 'bar': 1, 'baz': 2}

print(d) # {'foo': 0, 'bar': 1, 'baz': 2}



k, v = d.popitem()

print(f'key: {k}, val: {v}') # key: baz, val: 2

print(d) # {'foo': 0, 'bar': 1}