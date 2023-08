この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Zoom Video Communications(以下、Zoom)の最高プロダクト責任者を務めるスミタ・ハシム氏は2023年8月7日、「Zoomの利用規約は、同意なくユーザーコンテンツをAIトレーニングに利用できる」という技術系情報サイトの懸念、議論を巡り、「Zoomのサービス規約と業務慣行はAI機能にどのように適用されるか」と題した記事を公式ブログで公開した。

Zoomは同日、利用規約の「10.4 Customer License Grant」(お客さまのライセンスの付与)の末尾に、「Notwithstanding the above, Zoom will not use audio, video or chat Customer Content to train our artificial intelligence models without your consent.」という文言を追加した。なお日本語版でも「上記にかかわらず、Zoomはお客さまの同意なくAIモデルのトレーニングにオーディオ、ビデオ、チャットに関するカスタマーコンテンツを使用しないものとします」という文言が追加されている。

ハシム氏は記事の冒頭で、AIモデルのトレーニングにおける顧客コンテンツの扱いに関する同社の大原則をあらためて強調した。

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。