# 文字列に改行を含めたい

s = 'hello

world'

print(s)

# 出力結果:

#hello

#world



# 文字列を途中で改行するが、それ自体は無視したい

s = "hello \

world"

print(s) # hello world



s = "hello\

world"

print(s) # hello world



# シングルクオート文字列内でダブルクオート文字を使うならエスケープは不要

s = 'abc"def'

print(s) # abc"def



# ダブルクオート文字列内でシングルクオート文字を使うならエスケープは不要

s = "abc'def"

print(s) # abc'def



s = 'abc\'def'

print(s) # abc'def



s = "abc\"def"

print(s) # abc"def



s = '''abc'def'''

print(s) # abc'def



s = """abc"def"""

print(s) # abc"def



# タブ位置で文字をそろえて出力

users = [

{'id':'0001', 'name': 'isshiki'},

{'id': '12345', 'name': 'kawasaki'}

]



for user in users:

print(f'{user['id']}: {user['name']}')

# 出力結果:

#0001: isshiki

#12345: kawasaki



users = [

{'id':'0001', 'name': 'isshiki'},

{'id': '12345', 'name': 'kawasaki'}

]



for user in users:

print(f'{user['id']}:\t{user['name']}')

# 出力結果:

#0001: isshiki

#12345: kawasaki



# \oooの使用例

cp = ord('c')

tmp = f'{cp:o}'

print(tmp) # 143



s = f'ab\143'

print(s) # abc



# \xhhの使用例

cp = ord('z')

tmp = f'{cp:x}'

print(tmp) # 7a



s = 'xy\x7a'

print(s) # xyz



# Unicodeデータベースで名前が付けられている文字を出力

s = '\N{COPYRIGHT SIGN}'

print(s) # ©



s = '\u3042\u3044'

print(s) # あい



s = '\U00002122'

print(s) # TM