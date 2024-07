この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

昨今、サイバーセキュリティの取り組みを議論する際に必ずといってよいほど言及されるキーワードが「ゼロトラスト」だろう。IT系の展示会に足を運んでも、あちこちのブースで「ゼロトラストソリューションを紹介」といった宣伝文句が並ぶ。IT業界、セキュリティ業界ではよくあることだが、一度何かのキーワードが注目を浴びると、ベンダーそれぞれ都合の良いように使われてしまいがちだ。ゼロトラストも例外ではない。

確かにゼロトラストの実現には、さまざまな技術や製品が必要だが、それは決して本質ではない。ゼロトラストという言葉の「生みの親」、ジョン・キンダーバグ氏は、イルミオが2024年4月に開催した記者説明会で「ゼロトラストとはあくまで戦略であり、特定の製品に依存するものではない」と強調した。

トラストモデルから脱却し、「Never Trust, Always Verify」に基づくゼロトラスト

かつてネットワークエンジニア、そしてセキュリティエンジニアとして働いた経歴を持つキンダーバグ氏。その経験を踏まえ、2010年、Forrester Research在籍時に「No More Chewy Centers: Introducing The Zero Trust Model of Information Security」というレポートを通して提唱したのが、ゼロトラストという概念だ。

それ以前のITシステムでは、外部のインターネットと内部ネットワークをDMZ(DeMilitarized Zone)などで分け、外側にあるものは信頼できないという「トラストモデル」を前提にしていた。この前提に立ち、外部からの不正なアクセスや悪意あるソフトウェアを境界で防御していくことが、セキュリティ対策の基本だった。

だが、幾つかのインシデントを経て、その前提は通用しないことが明らかになってきた。信頼できるはずのネットワーク内部にある機器や端末が侵害済みで、そこから横展開されて重要な情報を盗み取られたり、信頼できるはずのユーザーのアカウントが乗っ取られて悪用されたりするケースが後を絶たなくなってきた。

関連記事 ゼロトラスト戦略導入に必要な3つのトッププラクティスとは Gartnerが概説

ゼロトラスト戦略導入に必要な3つのトッププラクティスとは Gartnerが概説 Gartnerが実施した調査によると、ゼロトラスト戦略を導入する組織は63%に上るが、実装のためのトッププラクティスについて組織はよく理解できていないという。ゼロトラスト戦略を導入するセキュリティリーダーに対して、推奨される3つの主要なトッププラクティスをGartnerが概説した。 小学生でも多要素認証の今、企業の認証/ID管理は使いにくい、不自由にもほどがある 未来は変容するのか

小学生でも多要素認証の今、企業の認証/ID管理は使いにくい、不自由にもほどがある 未来は変容するのか 2024年2月27日、アイティメディアが主催するセミナー「ITmedia Security Week 2024 冬」の「多要素認証から始めるID管理・統制」ゾーンで、パロンゴ 取締役 兼 最高技術責任者 林達也氏が「デジタルアイデンティティー時代のID管理・認証/認可の変容と社会受容」と題して講演した。産官学でデジタルアイデンティティーをウオッチし、策定にまで関わる同氏が、ゼロトラスト時代に重要な認証、認可の現在を、「社会受容」というキーワードを絡めて解説するセッションだ。 「ゼロトラスト」は従業員にとって何がメリットなのか――利用者視点におけるゼロトラスト導入時の変化と課題

デジタルトラストを実現するための新たな情報セキュリティの在り方についてお届けする連載。今回は、利用者視点におけるゼロトラスト導入時の変化と課題について解説する。