# リストを使ったバージョン

target = 30

limit = int(target ** 0.5)

primes = [False] * 2 + [True] * (target - 1) # primes[n]がTrueならnは素数



for n in range(2, limit):

if primes[n]:

primes[n * 2::n] = [False] * len(primes[n * 2::n])



result = [i for i in range(target + 1) if primes[i]]

print(result) # [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]



# 辞書を使ったバージョン

target = 30

limit = int(target ** 0.5)

primes = {n: True for n in range(2, target + 1)} # primes[n]がTrueならnは素数



for n in range(2, limit):

if primes[n]:

primes |= {i: False for i in range(n * 2, target + 1, n)}



result = [n for n in primes if primes[n]]

print(result) # [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]



# 関数にする

def eratosthenes(target):

limit = int(target ** 0.5)

primes = [False] * 2 + [True] * (target - 1)



for n in range(2, limit):

if primes[n]:

primes[n * 2::n] = [False] * len(primes[n * 2::n])



result = [n for n in range(target + 1) if primes[n]]

return result



target = 30

prime_nums = eratosthenes(target)

print(prime_nums) # [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]



# ある数が素数かどうかを判定する関数

def is_prime(n):

if n <= 1:

return False

primes = eratosthenes(n)

if n in primes:

return True

return False



target = 29

result = is_prime(target)

print(result) # True