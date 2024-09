この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

調査会社IDCは2024年9月17日(米国時間)、世界の経済と雇用の観点からAI(人工知能)の影響を評価した調査報告書「The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs」を発表した。その中で同社は、企業がAIを導入して既存の業務運営に活用し、顧客(企業や消費者)により良い製品やサービスを提供するための支出が、2030年までに累計19.9兆ドルの経済効果を世界にもたらし、2030年の経済効果は世界GDP(国内総生産)の3.5%を占めると予測している。

その結果、AIは世界のあらゆる地域の雇用に影響を与え、コンタクトセンター、翻訳、会計、機械検査などの業界にインパクトをもたらすとしている。このシフトの引き金となるのが、ビジネスリーダーの経営判断だ。ビジネスリーダーはほぼ全員(98%)が、AIを自社の優先課題として位置付けている。

1ドルのAI支出が世界で4.60ドルの経済効果を生む要因

