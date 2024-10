# 通常のタプルで(名前, 身長, 体重)を表す

kawasaki = ('kawasaki', 168.9, 62.8)



print(kawasaki[0]) # kawasaki:名前の要素にアクセス

kawasaki[1] = 180.2 # TypeError



# namedtupleで(名前, 身長, 体重)を表す

from collections import namedtuple



Person = namedtuple('Person', ['name', 'height', 'weight'])

#Person = namedtuple('Person', 'name, height, weight')

#Person = namedtuple('Person', 'name height weight')

#Person = namedtuple('Person', 'name,height,weight')



kawasaki = Person('kawasaki', 168.9, 62.8)

print(kawasaki.name) # kawasaki:name要素にアクセス



# タプルなので要素の変更はできない

kawasaki.height = 180.2 # AttributeError



# 要素がミュータブルならその値は変更できてしまう点には注意

test = Person([0, 1, 2], 3, 4)

test.name[0] = 100

print(test.name) # [100, 1, 2]



# namedtuple関数はtupleの派生クラスを返す(Personはtupleを継承するクラス)

print(type(kawasaki)) # <class '__main__.Person'>

print(issubclass(Person, tuple)) # True



# 要素のデフォルト値を指定する

RGB = namedtuple('RGB', ['r', 'g', 'b'], defaults=[0, 0, 0])

black = RGB()

print(black) # RGB(r=0, g=0, b=0)

red = RGB(r=255)

print(red) # RGB(r=255, g=0, b=0)



# 要素名に予約語は指定できない

PartyMem = namedtuple('PartyMem', ['name', 'id', 'class']) # ValueError



PartyMem = namedtuple('PartyMem', 'name, id, class', rename=True)

mem0 = PartyMem('kawasaki', 0, 'fighter')

print(mem0) # PartyMem(name='kawasaki', id=0, _2='fighter')



# 既存の値(リストなど)から名前付きタプルを作成

rgb_values = [255, 255, 0]

yellow = RGB._make(rgb_values)

print(yellow) # RGB(r=255, g=255, b=0)



# 名前付きタプルを辞書に変換

y = yellow._asdict()

print(y) # {'r': 255, 'g': 255, 'b': 0}



# 名前付きタプルの要素の値を変更した新しい名前付きタプルを作成

white = yellow._replace(b=255)

print(white) # RGB(r=255, g=255, b=255)

print(yellow) # RGB(r=255, g=255, b=0)



# 名前付きタプルの要素の値を変更した新しい名前付きタプルを作成

from pathlib import Path



s = '0,foo,10,20

1,bar,30,40'

Path('test.csv').write_text(s)



print(Path('test.csv').read_text())



DATA = namedtuple('DATA', 'id,name,v0,v1')



import csv



with open('test.csv') as fin:

reader = csv.reader(fin)

data = [DATA._make(line) for line in reader]



print(data)

# 出力結果:

#[DATA(id='0', name='foo', v0='10', v1='20'),

# DATA(id='1', name='bar', v0='30', v1='40')]