Microsoftは、「Visual Studio Code」の「Copilot Edits」機能（プレビュー版）を公式ブログで詳しく紹介した。2024年10月末に公開されたVisual Studio Codeの「October 2024」リリース（version 1.95）で導入された機能だ。
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Microsoftは2024年11月12日（米国時間、以下同）、「Visual Studio Code」（以下、VS Code）の「Copilot Edits」機能（プレビュー版）を公式ブログで詳しく紹介した。Copilot Editsは、10月末に公開されたVisual Studio Codeの「October 2024」リリース（version 1.95）で導入された。
これまでVS Codeで「GitHub Copilot」を使うには、「エディタ内で補完やインラインチャットを用いてコードを変更する」「チャットビューでコードについて質問する」の2つの方法があった。
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