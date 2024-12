r0 = [s0 + s1 for s0 in 'abc' for s1 in '012']

r1 = [[s0 + s1 for s0 in 'abc'] for s1 in '012']





# 内包表記をfor文に書き下すと……

r0 = []

for (1) in ? :

for (2) in ? :

r0.append(s0 + s1)



r1 = []

for (3) in ? :

tmp = []

for (4) in ? :

tmp.append(s0 + s1)

r1.append(tmp)