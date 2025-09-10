本連載では「Windows Admin Center 2410」で利用可能なPowerShellコマンドレットの詳細を紹介しています。第219回、第221回、第222回、第223回に続き、今回はMigrationモジュールとPowerShellToolsモジュールに含まれるコマンドレットを解説します。
今回は「Windows Admin Center 2410」（WAC 2410）のPowerShellコマンドレットから、「Migration」モジュールと「PowerShellTools」モジュールに含まれるコマンドレットを解説します（補足：これまでPowerShellToolsモジュールのコマンドレット数を3個とお伝えしておりましたが、本稿を執筆するに当たり、あらためて確認したところ、1個だけであることが分かりました。おわびして訂正いたします）。
Migration（Microsoft.WindowsAdminCenter.Migration）モジュールには、27個のコマンドレットが含まれています。
Microsoft.WindowsAdminCenter.Migrationモジュールをインポートしてから、「Get-Command」コマンドレットおよび「Get-Help」コマンドレットでヘルプを取得後、整形しました。
今後、Get-Helpコマンドレットで得られる内容が改版される可能性もありますが、現時点の情報とご理解いただければ幸いです。なお、一部のコマンドレットでは、構文（Syntax）のみが取得できて、概要（Synopsis）が取得できなかったものがありました。
|コマンドレット名
|概要と構文
|Base64Decode
|内部関数 Base64Decode
Base64Decode [[-base64EncodedData] <String>] [<CommonParameters>]
|ConvertToDatabase
|Windows Admin Center V1データベースオブジェクトを新しいデータベースオブジェクトに変換する内部関数
ConvertToDatabase [[-FolderPath] <String>] [[-Version1Source] <Object>] [<CommonParameters>]
|CreateAppConfigEntry
|内部関数 CreateAppConfigEntry
CreateAppConfigEntry [[-config] <Object>] [<CommonParameters>]
|CreateGroupEntry
|内部関数 CreateGroupEntry
CreateGroupEntry [[-group] <Object>] [[-scope] <Object>] [<CommonParameters>]
|ExportVersion1Database
|Windows Admin Center V1のデータベース内容をエクスポートする内部関数
ExportVersion1Database [[-Path] <String>] [[-DatabaseFolder] <String>] [<CommonParameters>]
|Export-WACDatabase
|データベースの内容をエクスポートする
Export-WACDatabase [[-Path] <String>] [-Version1] [[-Version1DatabaseFolder] <String>] [<CommonParameters>]
|Export-WACExtensions
|Windows Admin Center V2の拡張機能をエクスポートする
Export-WACExtensions [[-Path] <String>] [-Version1] [<CommonParameters>]
|Export-WACSettings
|Windows Admin Centerの設定をエクスポートする
Export-WACSettings [[-Path] <String>] [-Version1] [[-IniPath] <String>] [<CommonParameters>]
|GetInstalledStatus
|現在インストールされているWindows Admin Center V1およびV2の状態を読み取る内部関数
GetInstalledStatus [[-FolderPath] <String>] [<CommonParameters>]
|Import-WACDatabase
|データベースの内容をインポートする
Import-WACDatabase [[-Path] <String>] [-NotReset] [<CommonParameters>]
|Import-WACExtensions
|Windows Admin Center V2の拡張機能をインポートする
Import-WACExtensions [[-Path] <String>] [[-Url] <String>] [[-Feed] <String>] [[-AccessKey] <String>] [<CommonParameters>]
|Import-WACSettings
|Windows Admin Center V2の設定をインポートする
Import-WACSettings [[-Path] <String>] [<CommonParameters>]
|InitializeDatabaseInstance
|内部関数 InitializeDatabaseInstance
InitializeDatabaseInstance [[-folderPath] <String>] [<CommonParameters>]
|InvokeWinCommand
|Windowsコマンドを呼び出す内部ユーティリティー関数（このコマンドは Microsoft社内でのみ使用される）
InvokeWinCommand [[-Command] <String>] [[-Parameters] <String[]>] [<CommonParameters>]
|NormalizeValue
|内部関数 NormalizeValue
NormalizeValue [[-value] <Object>] [<CommonParameters>]
|OutIniFile
|OutIniFile [[-InputObject] <Object>] [[-FilePath] <String>] [<CommonParameters>]
|ReadVersion1Database
|内部関数 ReadVersion1Database
ReadVersion1Database [[-path] <String>] [<CommonParameters>]
|ReadVersion1DataTable
|内部関数 ReadVersion1DataTable
ReadVersion1DataTable [[-path] <String>] [<CommonParameters>]
|RecoverDatabaseAndShutdownCleanly
|内部関数 RecoverDatabaseAndShutdownCleanly
RecoverDatabaseAndShutdownCleanly [[-file] <Object>] [<CommonParameters>]
|ResetMigrationStatus
|移行ステータスファイルをリセットする内部関数。この関数はフォルダの存在を前提とする
ResetMigrationStatus [[-FolderPath] <String>] [<CommonParameters>]
|Restore-WACResource
|Windows Admin Center V2の設定、拡張機能、データベースを復元する
Restore-WACResource [[-FolderPath] <String>] [-RestoreSettings] [-RestoreExtensions] [-RestoreDatabase] [<CommonParameters>]
|Restore-WACV1Environment
|Windows Admin Center V1環境を復元して移行を元に戻す
Restore-WACV1Environment [[-FolderPath] <String>] [-Force] [<CommonParameters>]
|Save-WACResource
|Windows Admin Center V1の現在の設定、拡張機能、データベースを保存する
Save-WACResource [[-FolderPath] <String>] [[-BackupPath] <String>] [-Version1] [-DoNotReStartService] [<CommonParameters>]
|TrimLines
|TrimLines [[-original] <string>]
|UpdateMigrationStatus
|UI（ユーザーインタフェース）による支援が必要な場合に移行ステータスを更新する内部関数
UpdateMigrationStatus [[-FolderPath] <String>] [[-State] <String>] [[-Title] <String>] [[-Message] <String>] [[-Category] <String>] [[-Payload] <Object>] [<CommonParameters>]
|UpdateMissingExtensions
|UpdateMissingExtensions [[-FolderPath] <string>] [[-Json] <Object>]
|Update-WACEnvironment
|Windows Admin Center環境をV1からV2に更新する
Update-WACEnvironment [-SkipSettings] [-SkipDatabase] [-NonInteractive] [-Force] [<CommonParameters>]
|Microsoft.WindowsAdminCenter.Migrationモジュールにあるコマンドレット概要
以下は、Microsoft.WindowsAdminCenter.Migrationモジュールにあるコマンドレットを説明する際の前提条件となります。
「-Path」オプションは、ファイル名を含めたフルパスを指定した方が分かりやすいです。
ファイル名を省略したり、相対パスを指定したりした場合、ファイルはユーザープロファイル直下に保存されました。
なお、「Export-WACDatabase」の出力ファイルは、バイナリ形式のようでした。
「-Path」オプションを指定しなくても実行可能でした。Extensions.jsonとしてファイルが現在のフォルダへ保存されました。
Export-WACSettingsコマンドレットを実行したところ、「Get-WACSelfSignedCertificate」がないというメッセージが表示されてエラーとなり、PowerShellのウィンドウが応答しなくなりしました。
ウィンドウを閉じてから、Microsoft.WindowsAdminCenter.Migrationモジュール、Microsoft.WindowsAdminCenter.Configurationをインポートし、Export-WACSettingsコマンドレットを実行しましたが、無応答になるところは変わりませんでした。
ウィンドウを閉じてから、Microsoft.WindowsAdminCenter.Migrationモジュール、Microsoft.WindowsAdminCenter.Configurationをインポート後、-Pathオプションを指定して実行してみましたが、無応答になるところは変わりませんでした。
Import-WACDatabaseコマンドレットをシンプルに実行した結果、リセットとの表示を得ました。
なお、先に拡張をアンインストールしておいてから、Import-WACDatabaseコマンドレットを実行しましたが、拡張の状態は復元されませんでした。
前述の通り、Export-WACExtensionsコマンドレットにより、Extensions.jsonとしてファイルを保存しました。その状態で、Active Directory拡張をアンインストールしました。
その後、Import-WACExtensionsコマンドレットを実行し、拡張が復元されるかどうかを確認してみました。
結果は、そのような挙動にならず、Active Directory拡張はアイインストールされたままでした。Windows Admin Centerのサービスを再起動しても状態は変わりませんでした。
Export-WACExtensionsコマンドレットはJSON形式で出力してくれますが、アンインストールしていたActive Directory拡張とインストール済みの拡張（今回はDNS拡張）の差異を確認しきれませんでした。下記がJSONファイルです。アンインストール済みのActive Directory拡張と、インストールされているDNS拡張は、IDおよびVersion以外での違いは見受けられませんでした。
Active Directory拡張がアンインストール済みであること、DNS拡張がインストール済みであることは、以下の画面からも確認できました。
単に拡張の一覧をエクスポートするだけの可能性も考えられますが、この推測が真であるとも言えません。
Import-WACSettingsコマンドレットも確認する予定でした。しかし、Export-WACSettingsコマンドレットが無応答になったことから、こちらの確認は省略しました。
PowerShellTools（Microsoft.WindowsAdminCenter.PowerShellTools）モジュールには、コマンドレットが1つしかありませんでした。
Microsoft.WindowsAdminCenter.PowerShellToolsモジュールをインポートしてから、Get-CommandコマンドレットおよびGet-Helpコマンドレットでヘルプを取得し整形しました。
|コマンドレット名
|概要と構文
|Export-WACDscPackage
|DSC JEAパッケージをエクスポートする
Export-WACDscPackage [-Endpoint] <Uri> [-FilePath] <String> [[-Credentials] <PSCredential>] [[-AccessKey] <String>] [<CommonParameters>]
|Microsoft.WindowsAdminCenter.PowerShellToolsモジュールにあるコマンドレット概要
以下は、Microsoft.WindowsAdminCenter.PowerShellToolsモジュールにあるコマンドレットを説明する際の前提条件となります。
DSC JEAパッケージをエクスポートする場合は、「Export-WACDscPackage」コマンドレットを使用します。クレデンシャルとファイルパスが必須パラメーターになります。アクセスキーは、エンドポイントへの接続時に403エラーが発生したために確認できませんでした。別のアクセスキーを用意しても同様でした。
外部ポートである443/TCPに加えて、内部ポートである6601/TCPから6610/TCPを確認しましたが403エラーとなりました。
なお、同一のPowerShellウィンドウでExport-WACConnectionコマンドレットを実行したところ、こちらは問題なく接続できました。
今回は、Microsoft.WindowsAdminCenter.MigrationモジュールとMicrosoft.WindowsAdminCenter.PowerShellToolsモジュールについて紹介しました。今回で、Windows Admin Center 2410の各PowerShellモジュールの紹介はいったん終了となります。
デル・テクノロジーズ株式会社勤務2014年からMicrosoft MVPを連続して受賞
