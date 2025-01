//@version=6

strategy("バーゲンで購入ストラテジー", shorttitle="DipBuy", initial_capital=2400000, overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc=true, pyramiding=1000)



// 【シミュレーション】年間予算(円)

annualBudget = 2400000



// [設定]ダイアログにパラメーターとして表示する入力変数

startYear = input.int(2024, title="【シミュレーション】開始年", minval=2000, step=1)

startMonth = input.int(1, title="【シミュレーション】開始月", minval=1, maxval=12, step=1)

purchaseLimit = input.int(100000, title="【シミュレーション】1回の購入上限(円)", minval=10000, step=10000)

dropPercentage = input.float(3.0, title="【シグナル】 価格が何%下落したら買うか", minval=0.1, step=0.1)

risePercentage = input.float(5.0, title="【シグナル】価格が何%上昇したら売るか", minval=0.1, step=0.1)



// シミュレーション期間の自動設定

startDate = timestamp(startYear, startMonth, 1, 0, 0) // 開始日を指定

endDate = timestamp(startYear + 1, startMonth, 1, 0, 0) - 1 // 終了日を1年後の月末に設定



// 割高判定条件: 現在の価格が200日移動平均線より高い場合は割高とみなす

longTermMA = ta.sma(close, 200) // 200日移動平均線

overvalued = close > longTermMA

// 割安判定条件: 現在の価格が200日移動平均線より低い場合は割安

undervalued = close < longTermMA



// 買いエントリー条件: 2つ前のバーから下降開始し、1つ前と現在のバーを合わせた下落率が○%以上

longCondition = not overvalued and close[2] > close[1] and ((close[2] - close) / close[2]) * 100 >= dropPercentage



// 売りエントリー条件: 2つ前のバーから上昇開始し、1つ前と現在のバーを合わせた上昇率が○%以上

shortCondition = not undervalued and close[2] < close[1] and ((close - close[2]) / close[2]) * 100 >= risePercentage



// 購入処理

var float remainingBudget = annualBudget // 残り予算

if longCondition and time >= startDate and time < endDate

maxShares = math.floor(math.min(purchaseLimit, remainingBudget) / close)

if maxShares > 0 and remainingBudget >= close * maxShares

strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=maxShares)

remainingBudget -= close * maxShares



// 年初一括購入時の価格を保存

var float startPrice = 0.0

var bool savedStartPrice = false

if not savedStartPrice and time >= startDate

startPrice := close

savedStartPrice := true



// シミュレーション終了日に全ポジションを売却

var bool isClosed = false

if not isClosed and time >= endDate and strategy.position_size > 0

strategy.close("Buy", comment="Final Close", immediately=true)

isClosed := true



// 買い足し購入した場合の資産増減率(%)

finalCapital = strategy.equity // 最終資産

initialCapital = strategy.initial_capital // 初期資産

capitalGainRate = (finalCapital - initialCapital) / initialCapital * 100



// 年初に購入した場合の資産増減率の計算

endPrice = close // 終了日の価格を保存

singleBuyGainRate = 0.0

if startPrice != 0.0

singleBuyGainRate := (endPrice - startPrice) / startPrice * 100 // 年初一括購入した場合の資産増減率(%)



// チャート上に情報表示

comparison = "総資産増減率: " + str.tostring(capitalGainRate, "#.##") + "%

" +

"年初一括購入: " + str.tostring(singleBuyGainRate, "#.##") + "%

" +

"(買値: " + str.tostring(startPrice, "#.##") + ", 売値: " + str.tostring(endPrice, "#.##") + ")"

label.new(bar_index, low*0.8, comparison, style=label.style_label_up, color=color.new(color.black, 50))