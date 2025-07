def adjust_exponent(ex_a, ex_b, frac_a, frac_b):

BIAS = 1023



v_ex_a = int(ex_a, 2) - BIAS

v_ex_b = int(ex_b, 2) - BIAS



frac_a = int('1' + frac_a, 2)

frac_b = int('1' + frac_b, 2)



if v_ex_a > v_ex_b:

frac_b = frac_b >> (v_ex_a - v_ex_b)

result_ex = v_ex_a

elif v_ex_b > v_ex_a:

frac_a = frac_a >> (v_ex_b - v_ex_a)

result_ex = v_ex_b

else:

result_ex = v_ex_a



return result_ex, frac_a, frac_b



def calc_sig(sign_a, sign_b, frac_a, frac_b):

if sign_a == sign_b:

frac_sum = frac_a + frac_b

result_sign = sign_a

else:

if frac_a >= frac_b:

frac_sum = frac_a - frac_b

result_sign = sign_a

else:

frac_sum = frac_b - frac_a

result_sign = sign_b



return result_sign, frac_sum



def normalize_frac(frac_sum, result_ex):

LEN_FRAC = 52



frac_bit_width = frac_sum.bit_length()



if frac_bit_width > LEN_FRAC + 1: # frac_sumが54ビット以上

shift_width = frac_bit_width - (LEN_FRAC + 1)

frac_sum >>= shift_width

result_ex += shift_width

elif frac_bit_width < LEN_FRAC + 1: # frac_sumが53ビット以下

shift_width = (LEN_FRAC + 1) - frac_bit_width

frac_sum <<= shift_width

result_ex -= shift_width



frac_sum_str = f'{frac_sum:0{LEN_FRAC + 1}b}' # 先頭の1を含む

frac_sum_str = frac_sum_str[1:] # 先頭の1を除く



return frac_sum_str, result_ex



def add_float(a, b):

# aとbをIEEE 754表現に変換

a_str, b_str = f2b(a), f2b(b)



# 各種の値の設定

SIGN, FRAC_POS, BIAS = 0, 12, 1023

sign_a, sign_b = int(a_str[SIGN]), int(b_str[SIGN])

ex_a, ex_b = a_str[1:FRAC_POS], b_str[1:FRAC_POS]

frac_a, frac_b = a_str[FRAC_POS:], b_str[FRAC_POS:]



# 指数部の調整

result_ex, frac_a, frac_b = adjust_exponent(ex_a, ex_b, frac_a, frac_b)



# 符号を考慮して、仮数部を計算

result_sign, frac_sum = calc_sig(sign_a, sign_b, frac_a, frac_b)



if frac_sum == 0:

return 0.0



# 正規化

frac_sum_str, result_ex = normalize_frac(frac_sum, result_ex)



# ビット列の組み立て

result_sign_str = str(result_sign)

result_ex_str = f'{result_ex + BIAS:0{FRAC_POS - 1}b}'

result = result_sign_str + result_ex_str + frac_sum_str



return b2f(result)