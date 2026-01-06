連載目次

2020年からの6年間、＠ITのDeep Insiderフォーラムでは、「来年、AIはどう変わるのか」という視点で、年次のトレンド予測を行ってきました。しかし2026年を迎え、その前提は大きく変わりつつあります。AIモデルの進化は月単位・週単位で加速し、「1年先の技術を見通す」こと自体が、以前ほど意味を持たなくなってきました。

特に開発・運用・AI活用・データ分析に関わる現場のエンジニアにとって、いま重要なのは、「技術がどう進化するか」ではなく、「AIの進化によって、私たちの役割がどう変わるのか」という問いではないでしょうか。

「AIがコードを書くなら、自分の仕事はなくなるのか？」

こうした不安に対し、本稿では、2026年以降を見据え、エンジニアが目指し得る4つの新しいロール（役割）を提示します。AIを脅威として恐れるのではなく、AIを活用する流れの中で、自分たちの仕事や役割をどう位置付けるかを整理することが、本稿の目的です。

※ここでいう「私たち」とは、いわゆる「ソフトウェアエンジニア」だけを指しているわけではありません。 ソフトウェアエンジニア AI／MLエンジニア（ ※ 最近では、モデル構築を担うMLエンジニアに対し、AIエンジニアはAIを活用したシステム全体の実装者を指すなど、定義の使い分けが進みつつある） データサイエンティストやデータアナリスト 社内でAIの導入や活用を任されている担当者。いわばAI推進担当や、AX（AIトランスフォーメーション）担当者 といった、仕事の中でAIと向き合う多くの実務者を含んでいます。Deep Insider編集部内では「現場のAI実務者」と呼んでいますが、本稿では、以降これらをまとめて「エンジニア」と呼ぶことにします。



2025年に起きた変化と、2026年に起きつつあること

2025年は、AIが「試験的な技術」から、「開発現場では使っていて当たり前の前提条件」へと移行した年でした。AIコーディングや自動生成の実用化が進み、開発効率は大きく向上しました。その一方で、チーム構成や役割分担を見直す動きが広がり、コードを書く行為そのものが、エンジニアの価値の中心ではなくなり始めています。

ただし、ここで起きているのは「エンジニアの仕事がなくなる」という変化ではありません。実際に起きているのは、「仕事の重心が移動している」という変化です。

確かに、従来型のエンジニア業務が相対的に縮小する可能性はあります。しかし日本の企業環境を考えれば、海外のような大規模なレイオフが一気に進むというよりも、AX（AIによる業務変革）やAI推進といった領域へ、エンジニアの役割が移っていくケースが増えるとみるのが自然でしょう。

結果として、エンジニアに求められる仕事の量が減るというよりも、担う役割の中身や重心が変わっていく。それが筆者の基本的な見立てです。

ここで重要になるのは、既存の役割やスキル、知識に執着することではなく、現在の強みを起点に、AI時代に適した役割（ロール）へと重心を移していくことです。この考えを前提に、AI時代においてエンジニアが取り得る立ち位置を、以下の図のように整理しました。

以下では、この4つのロールがそれぞれ何を意味するのか、そして自分はどこに立つのかを考えながら、順に見ていきましょう。

新しい4つのロール ： AI時代の新しいエンジニア像とは