プログラミング言語の人気ランキング「TIOBEインデックス」の2026年1月版が公開された。2025年の「プログラミング言語オブ・ザ・イヤー」はランキングにおいて前年比で最大の増率（2.94ポイント増）を記録したという。
ソフトウェア品質の評価と追跡を手掛けるTIOBE Softwareは、2026年1月版の「TIOBEプログラミングコミュニティーインデックス」（通称「TIOBEインデックス」）を発表した。TIOBEインデックスは、プログラミング言語の人気を示す指標で、同社が毎月1回更新している。
「C#」が2025年の「プログラミング言語オブ・ザ・イヤー」に選出された。同言語がこの賞を受賞するのは過去3年間で2回目。C#は、ランキングにおいて前年比で最大の増率（2.94ポイント増）を記録したことで、今回の栄誉を獲得した。
C#は長年にわたり、言語デザインの観点から主流言語における新しいトレンドをいち早く取り入れるなど、根本的な変化を遂げている。「Windows専用」からクロスプラットフォームへ、そしてMicrosoft所有からオープンソースへと、2つの大きなパラダイムシフトを成功させている。
ビジネスソフトウェア市場の主導権を巡っては、長年「Java」とC#の間で直接的な争いが続いてきた。TIOBE SoftwareのCEO ポール・ジャンセン氏は、Javaが最終的に（C#を圧倒して）勝利すると想定していたが、現時点でも決着はついていないと言及。冗長で定型コードが多いスタイルや、Oracleが所有しているという背景を持つJavaが、今後もC#を抑え続けられるかどうかは不透明な状況だ。
ジャンセン氏によると、2025年のトップ10内でも興味深い動きが見られたという。主な動向は以下の通り。
「勝者がいれば敗者も存在する。『Go』は2025年を通じてトップ10内の地位を失ったように見受けられる。同様に『Ruby』もトップ20から脱落しており、近い将来に復帰する可能性は低い」（ジャンセン氏）
2026年1月時点のランキング上位20位は以下の通り。
なお、GitHubの年次調査「Octoverse 2025」で「TypeScript」がコントリビューター数においてPythonを抜いて1位になり、話題になったが（参考）、TIOBEインデックス2026年1月版では、32位につけている。
ジャンセン氏は、2026年の動向について以下の予測を立てている。
TIOBEインデックスの評価は、世界中の熟練エンジニアや学習コース、サードパーティーベンダーの数に基づいて算出されている。算出にはGoogle、Amazon.com、Wikipedia、Bing、その他20以上の人気Webサイトが使われている。
なお、TIOBEインデックスは、「どのプログラミング言語が優れているか」「どの言語で書かれたコードの行数が多いか」を示すものではないと、TIOBE Softwareは説明している。
同社はTIOBEインデックスの使い方として、「自分のプログラミングスキルが最新のものかどうかを確認する」「新しいソフトウェアシステムを開発するに当たって、どのプログラミング言語を採用するか、戦略的判断に役立てる」といった例を挙げている。
