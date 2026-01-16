調査会社Gartnerは2025年12月17日（米国時間）、AI（人工知能）関連ベンダーの競争を調査したレポートを発表した。同社は独自の評価手法に基づき、約30分野におけるそれぞれの“フロントランナー”を選定している。

同社は技術的能力、顧客における実装、潜在的な顧客基盤、ビジネスモデル、主要なパートナーシップの6つの観点から、AI関連の各分野で優位に立っているベンダーを特定した。分析では、アナリストチームがエンドユーザーやベンダーとの対話、ピアレビュー（同業者による評価）、公開データ、独自の市場調査データを組み合わせて評価したという。

今回の調査で、GartnerはAI関連分野を以下の5カテゴリーに分類している。

データ＆インフラストラクチャ AIデータプラットフォーム、カスタムAIシリコン（専用半導体）、エンタープライズAIインフラサービスなど

モデル＆エージェント エージェント型AIプラットフォーム、自律型ソフトウェアエンジニアリングエージェント、大規模言語モデル（LLM）など

サイバーセキュリティ AIセキュリティプラットフォーム、ディープフェイク検出、AIを活用した高度なサイバーディセプション（AIで最適化されたおとりによる高度な防御）など

ソリューション CRM（顧客関係管理）AI、地球インテリジェンス、エンタープライズAIなど

インダストリー 製造業向けAI、医療業界向けAI、モバイル通信、ネットワークおよびサービス向けAIなど



以下は、その代表的な分野で優位に立つベンダーだ。

エージェント型AI分野

エージェント型AIプラットフォーム分野では、Googleが優位になった。高度な推論モデルやインフラを含む、エージェント型AIの統合的な技術スタック、傘下のAI研究開発企業Google DeepMindを通じた投資などが評価された。競合他社はモデルの革新や、特定のビジネス課題を解決する「エキスパートエージェント」の開発でシェア獲得の機会がある。

AIセキュリティプラットフォーム分野

AIセキュリティプラットフォーム分野では、Palo Alto Networksが他社をリードする存在だという。Protect AIの買収やCyberArkの買収合意など積極的なM＆A（合併・買収）戦略に加え、広範な展開チャネルや独自の研究体制が強みだ。この分野はベンチャーキャピタルの投資やスタートアップの参入により、競争が非常に激化している。

AIセキュリティプラットフォーム分野ではPalo Alto Networksがリード（提供：Gartner）

エンタープライズAI分野

エンタープライズAI分野では、Microsoftがトップベンダーの地位を確立している。パートナーおよびプラットフォームのエコシステム、業務アプリケーションやデータの制御、AIツールの拡張性、ガバナンスプラットフォームなどを含め、インフラからアプリケーションまで広範にプレゼンスを発揮しており、バックエンドとフロントエンドにAIをより容易に統合することを可能にしている。

LLM分野

LLM分野では、OpenAIが先駆者として優位な地位を確立している。「ChatGPT」の普及に加え、API（アプリケーションプログラミングインタフェース）を通じたアクセス、Microsoftのクラウドサービス群「Microsoft Azure」や各種アプリケーションへの組み込みが普及を後押しした。競合他社が追撃するには、モデルのサイズ、モダリティー（多様なデータ形式への対応）、特定業界向けへの特化、および倫理的で信頼性の高いAI開発への注力が求められる。