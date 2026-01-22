NVIDIAは2026年1月5日（米国時間）、米国ラスベガスで開催されたエレクトロニクスの見本市「CES 2026」において、フィジカルAI（人工知能）向けの新たなオープンモデルやフレームワーク、AIインフラを複数発表した。

NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は「ロボティクスにとっての『ChatGPT』の瞬間が到来した」とし、「現実世界を理解し、推論し、行動を計画するフィジカルAIモデルの技術的進展が、新たな応用分野を切り開いている」と述べている。

NVIDIAは、従来のロボットにリーズニング能力を持たせ、「スペシャリスト・ジェネラリスト」型ロボットへと進化させるための新たなオープンモデル群を構築したという。これらは「Hugging Face」で提供されており、開発者は事前学習の手間を節約し、開発への集中が可能になるとしている。

発表された主なモデルは以下の通り。

「NVIDIA Cosmos Transfer 2.5」「Cosmos Predict 2.5」：物理ベースの合成データ生成とロボットポリシー評価を可能にする世界モデル

「NVIDIA Cosmos Reason 2」：人間のように物理世界を理解し行動するためのオープンな推論視覚言語モデル（VLM）

「NVIDIA Isaac GR00T N1.6」：ヒューマノイドロボット向けに構築された推論視覚言語行動（VLA）モデル

これらのモデルは既に実用段階にあり、Salesforceでは自社ロボットの映像データ分析に「NVIDIA Cosmos Reason」などを組み合わせ、インシデントの解決時間を従来の半分に短縮しているという。またLEM Surgicalは「NVIDIA Isaac for Healthcare」と「NVIDIA Cosmos Transfer」を手術ロボットの自律アームのトレーニングに活用しているという。

開発ワークフローを統合する新フレームワーク

ロボット開発の効率化に向け、新たなオープンソースフレームワークも公開された。GitHubで公開された「NVIDIA Isaac Lab-Arena」は、シミュレーション環境における大規模なロボットポリシー評価とベンチマークのための協調システムを提供する。

またクラウドネイティブなオーケストレーションフレームワーク「NVIDIA OSMO」が、ワークステーションからクラウドインスタンスまで異なるコンピューティング環境全体で、合成データ生成やモデルトレーニングなどのワークフロー定義、実行を支援するという。NVIDIA OSMOは、「Microsoft Azure Robotics Accelerator」ツールチェーンにも統合されている。

Hugging Faceとの連携と新ハードウェアの投入

NVIDIAはHugging Faceと協力し、IsaacおよびGR00Tテクノロジーをロボティクスフレームワーク「LeRobot」に統合した。これにより、開発者は統合されたツールへ効率的にアクセスできるようになる。

ハードウェア面では、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用した「NVIDIA Jetson T4000」モジュールを提供。1000個購入時の単価は1999ドルであり、「1200TFLOPS（テラフロップス／FP4〈4bit浮動小数点〉精度）の演算性能と64GBメモリを備え、前世代と比較して4倍の性能を発揮するという。

NEURA RoboticsやBoston DynamicsはAIプラットフォーム「NVIDIA Jetson Thor」を活用し、ヒューマノイドロボットのナビゲーションや操作能力の強化を図っているという。