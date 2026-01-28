NVIDIAは、AI活用を促進するための新たなオープンモデルや機能追加を発表した。オープン世界基盤モデルやフィジカルAI、自動運転車開発、ヘルスケア・ライフサイエンス向けの発表内容をまとめる。
NVIDIAは2026年1月6日（米国時間）、AI（人工知能）活用を促進するための新たなオープンモデルや機能追加を発表した。
NVIDIAは、オープンソースのトレーニングフレームワークに加え、オープンマルチモーダルデータコレクションを提供している。これには10兆個の言語トレーニングトークン、50万のロボット軌跡、45万5000件のタンパク質構造、100TB（テラバイト）に上る車両センサーデータが含まれる。
「NVIDIA Nemotron 3」ファミリーでは、音声モデルやマルチモーダルRAG（検索拡張生成）、安全性のためのオープンモデルをリリースする。
Boschはドライバーと車両のインタラクションにNemotron Speechを採用している。ServiceNowはオープンデータセットで「Apriel」モデルファミリーをトレーニングしている。CadenceやIBMは複雑な技術文書の検索向上のためにNemotron RAGを試験運用中だ。CrowdStrike、Cohesity、FortinetはAIアプリの信頼性強化にNemotron Safetyを採用している。
開発者向けに「Llama Embed Nemotron 8B」モデルのデータセットやトレーニングコード、AIリクエストを最適なモデルに誘導する「LLM Router」の更新版と「Nemotron Speech ASR」の構築に使用されたデータセットも公開された。
フィジカルAIの開発に向け、複雑な現実環境を認識、リーズニング、行動できる現実世界を模した環境を生成する機能を備えた「NVIDIA Cosmos」世界基盤モデルをリリースする。
SalesforceやMilestone Systems、日立製作所、Uber Technologies、VAST Data、Encordは、生産性向上のためのAIエージェントにCosmos Reasonを使用している。
NVIDIAは、フィジカルAIの実装向けに、オープンモデルとブループリントも公開している。
Franka RoboticsやHumanoid、NEURA Roboticsは、Isaac GR00Tを活用してロボットの動作をシミュレーション、トレーニング、検証している。
NVIDIAは、自動運転車（AV）の複雑な環境下でリーズニングに基づき行動するAIシステムの開発を推進するためにオープンモデルとツール、データセットを含む「NVIDIA Alpamayo」を公開した。
NVIDIAは、デジタルな発見と現実世界の医療をつなぐ「NVIDIA Clara」モデル群を発表した。研究者が安全で容易に製造できる治療法を設計できるよう支援する。
AI研究者がより正確なモデルを構築するためのリソースとして、45万5000件の合成タンパク質構造からなるデータセットも提供する。
これらのオープンモデル、データ、フレームワークは、「GitHub」「Hugging Face」など、クラウドプラットフォームを通じて利用可能となっている。多くのモデルは「NVIDIA NIM（NVIDIA Inference Microservices）マイクロサービス」としても提供され、エッジからクラウドまで展開される「NVIDIAアクセラレーテッドインフラ」にスケーラブルに展開できるという。
