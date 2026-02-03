調査会社Gartnerは2026年1月12日（米国時間）、2025年の世界の半導体売上高に関する調査結果を発表した。2025年の全世界における半導体の売上高は総額7930億ドルとなり、前年比で21％の増加となった。

プロセッサ、広帯域メモリ（HBM）、ネットワーキングコンポーネントを含むAI（人工知能）用途向けの半導体が、市場の成長をけん引した。ベンダー別ではNVIDIAが急速な成長を遂げている他、Intelが市場シェアを大きく落とし、勢力図に変化が見られることが目立っている。

半導体ベンダーの売上高で上位10社のランキングでは、2024年から5つのベンダーで順位の変動が見られた。

首位のNVIDIAと、2位のSamsung Electronicsの売上高の差は、2025年に530億ドル拡大した。NVIDIAは半導体の売上高が1000億ドルを超えた最初のベンダーとなり、2025年の業界成長の35％以上に貢献した。同社の2025年の売上高は1257億300万ドルで、市場シェアは15.8％となり、前年からの成長率では63.9％と大幅に伸びた。

2位を維持したSamsung Electronicsの半導体の売上高は、725億4400万ドルだった。同社の売上高はメモリ部門がけん引し、前年比で13％増加した。一方で同社の非メモリ部門の売上高は8％減少した。

3位には、2025年の売上高が606億4000万ドルとなったSK Hynixが浮上した。前年比37.2％の増加であり、AIサーバにおけるHBMへの強い需要が同社の成長を後押ししたとみられる。

一方、Intelは市場シェアを落とした。2021年の時点と比較して、同社のシェアは半減の6％となった。順位は前年の3位から4位へと後退し、売上高は478億8300万ドル、成長率はマイナス3.9％となっている。

この他、トップ10内ではMicron Technologyが前年の7位から5位へと順位を上げ、売上高は414億8700万ドル（前年比50.2％増）を記録した。Qualcommは5位から6位へ、Broadcomは6位から7位へとそれぞれ順位を下げたものの、売上高はQualcommが12.3％増、Broadcomが23.3％増と成長を示している。

8位のAdvanced Micro Devices（AMD）は34.6％増、9位のAppleは19.9％増、10位のMediaTekは15.9％増と、いずれも成長率では2桁の伸びを記録した。

AI半導体市場の急拡大、HBMとプロセッサがけん引

世界中でAIインフラの構築案件が急増していることを受け、半導体市場ではAIプロセッサ、HBM、およびネットワーキングチップへの需要が急速に高まっているという。

2025年にHBMはDRAM（Dynamic Random Access Memory）市場の23％を占め、その売上高は300億ドルを突破した。またAIプロセッサの売上高は、2000億ドルを超えている。Gatnerは、2029年までにAI半導体が半導体の売上高全体の50％以上を占めるようになると予測している。