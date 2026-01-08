Googleは2025年12月10日（米国時間）、AI（人工知能）支援ソフトウェア開発に関する最新の調査結果に基づくレポート「DORA AI Capabilities Model」を公開した。Google Cloudの調査研究プロジェクト「DORA」（DevOps Research and Assessment）は、Googleが買収する以前から、約10年にわたりDevOps（開発と運用の融合）の研究と調査を行っている。

「DORA AI Capabilities Model」表紙（提供：Google）

DORAのレポートは、AI支援開発には組織の強みを増幅させる半面、機能不全をも増幅させる側面があり、単にツールを導入するだけでは成功が保証されない実態があると指摘。その上で、約5000人の回答を分析した結果として、特にAI活用の成果を左右する能力があると説明している。

AI支援開発の効果を増幅させる、7つの基礎能力

Googleの調査では、AI支援開発の成果を左右する以下7つの能力が特定された。