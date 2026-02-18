Gartnerは2026年1月21日、製造およびサプライチェーン分野における人型ロボット（ヒューマノイドロボット）の導入に関する予測を発表した。

同発表によると、2028年までに人型ロボットのPoC（概念実証）を実験段階以上に進める企業は100社未満にとどまる見通しだという。サプライチェーンや製造のユースケースにおいて、本番稼働の段階に移行する企業は20社未満と予測している。またこの期間における人型ロボットの生産展開の大部分は、動的で高スループットなサプライチェーン業務ではなく、厳密に管理された環境に限定されるとしている。

人体の形状、機能、運動を模倣するように設計された人型ロボットは、労働力不足の課題や人件費の高騰に対する解決策を求めるCSCO（最高サプライチェーン責任者）から注目を集めている。これらのロボットはAI対応システム、高度なセンサー、機械学習アルゴリズムを備え、複数のタスクに動的に適応することを意図している。

しかしGartner サプライチェーンプラクティス担当シニアプリンシパルアナリスト アブディル・トゥンカ氏は、「人型ロボットは確かに魅力的だが、現実的には技術が未成熟であり、汎用（はんよう）性と費用対効果への期待を満たすには程遠い」と指摘する。

人型ロボットがサプライチェーン、物流、製造への採用において直面する主な障壁として、Gartnerは以下を挙げている。

技術的な限界：現在のモデルは、「多品種混載のピッキング」や「トレーラーの荷降ろし」といった複雑で非構造化された環境に対応するための器用さや適応性を欠いている

統合の複雑さ：既存のシステムやワークフローとの互換性が課題として残っている

高コスト：多額の初期投資と継続的なメンテナンス費用が必要であり、不確実なリターンと比較検討する必要がある。現在の技術とコストでは、人型ロボットは特定タスク向けの多機能ロボットよりも数倍のコストがかかる一方、スループットと稼働時間は低い

エネルギーの制約：限られたバッテリー寿命により、高機動タスクの稼働時間が制限される

効率性で勝る多目的ロボット、投資判断のポイント

Gartnerは、人型のようなデザインに制約されず、柔軟性のために最適化された「多機能ロボット（Polyfunctional robots）」が代替案として優れたパフォーマンスを提供する可能性を指摘している。車輪と伸縮アームを備えた多目的ロボットは、箱の移動やケースのピッキング、在庫のスキャンなどを実行でき、人型ロボットが同じタスクを試みる場合よりも高い稼働時間と少ないエネルギーで実行できる。

Gartnerのサプライチェーンプラクティス担当シニアディレクターアナリスト カレブ・トムソン氏は、「現在、人型ロボットを追求するのに最適な候補は、高いリスク許容度を持ち、イノベーションに焦点を当てている企業である」と述べる一方で、「投資1ドル当たりのスループット最大化を優先する必要がある大多数の企業にとっては、多目的ロボットが優れたソリューションになると予想される」としている。

ロボット工学への投資判断を適切に下すために、Gartnerは企業のCSCOに対し、実現可能性を検証するパイロットプログラムの推進や、新興プロバイダーとの協力による製品開発への関与を推奨している。またパフォーマンス追跡のための継続的なモニタリングや、実験をサポートするイノベーション文化の醸成も重要だとしている。加えて、単なる「人員削減」戦略ではなく、特定のボトルネック解消を目指す「成果主導型」の自動化を優先することが、投資リスクの観点からも推奨されるとした。