マイナビは2026年1月26日、運営する転職情報サイト「マイナビ転職」における「2025年総評 マイナビ転職 初年度年収レポート」および「正社員求人件数・応募数推移レポート」を発表した。

本調査は2025年1月1日から同年12月31日までに掲載された正社員求人を対象とし、初年度年収の下限と上限の中間値を平均値として算出したもの。なお、厚生労働省の調査を基に、所得金額の上側1％は外れ値として集計から除外されている。ITエンジニアをはじめ、各職種で2024年から2025年にかけて初年度年収の大幅な上昇が見られた。

レポートによると、2025年の正社員求人における初年度平均年収は492.8万円となり、集計を開始した2018年以降で最高額を記録した。これは前年（2024年）の平均と比較して24.8万円の増加であり、大幅な上昇が見られた。5年前の2020年平均と比較すると42.3万円の増加となっている。

業種別に見ると、2025年平均で最も高かったのは「金融・保険」の575.4万円だった。次いで「IT・通信・インターネット」が568.7万円、「コンサルティング」が541.7万円で続いた。特に「金融・保険」と「IT・通信・インターネット」は、2020年平均比でいずれも50万円を超える増加となり、顕著な上昇が見られた。これにより、業種間の初年度平均年収の金額差は拡大傾向にあるという。

職種別では、「コンサルタント・金融・不動産専門職」が596万円で最も高い結果となった。また「ITエンジニア」は2020年平均比で53.2万円増加して594.4万円となり、5年前から増額幅が特に大きかった。

IT・通信の求人は前年比1.6倍、AI・半導体で採用活発化

求人件数の2025年平均は前年比137.0％、応募件数の2025年平均は前年比108.8％となった。いずれも増加しているものの、求人件数の伸びに比べて応募件数の伸びは緩やかなものとなった。

求人件数を業種別に見ると、「IT・通信・インターネット」が前年比159.2％、「金融・保険」が前年比149.9％となり、特に増加幅が大きかった。職種別に見ると、「電気・電子・機械・半導体」が前年比170.3％、「コンサルタント・金融・不動産専門職」が前年比167.4％、「ITエンジニア」が前年比163.9％と顕著に高い数値を示した。マイナビでは、AI・半導体関連の仕事において採用ニーズが高まっている可能性があるとしている。

一方、応募件数を業種別に見ると、「IT・通信・インターネット」が前年比130.1％、「金融・保険」が前年比127.0％で大きな増加幅を示した。職種別では、「医薬・食品・化学・素材」が前年比148.1％、「WEB・インターネット・ゲーム」が前年比133.0％、「ITエンジニア」が前年比130.0％で特に高かった。

企業のDX導入などで高まるニーズ、給与水準は上昇予想

調査を担当したマイナビキャリアリサーチラボ研究員の宮本祥太氏は、中途求人の給与水準がハイペースで上昇している可能性を指摘する。社会全体で賃上げの機運が高まり、優秀な人材を確保するための施策として賃上げが定着しつつある可能性があるという。

特にIT関連の仕事においては、初年度平均年収の増加幅が大きい傾向にあり、宮本氏は「企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）やAI（人工知能）導入の広がりに伴い、採用ニーズが高まっていることが考えられる」と分析している。2026年以降についても、IT関連に限らず、全業種で人手不足感が深刻化している現状を踏まえ、中途求人全体の給与水準は上がることが予想されるとしている。

企業がこうした状況に対応していくためには、「求める人材を確保するために、市場相場を意識した給与設定が今まで以上に求められる状況が続く」と同氏は指摘している。