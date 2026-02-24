GitHubは2026年1月22日（米国時間）、「GitHub Copilot SDK」のテクニカルプレビュー版を発表した。このSDK（ソフトウェア開発キット）は、「GitHub Copilot CLI」で採用されているものと同じCopilotエージェントコアを、自社のアプリケーションに組み込むことを可能にするもの。

このSDKを利用することで、アプリケーションにエージェント機能を埋め込む際に必要となる対話をまたいだコンテキストの管理、ツールやコマンドのオーケストレーション、モデル間のルーティング、MCP（Model Context Protocol）サーバの統合、権限、安全性の確保、障害モードといったさまざまな機能の実装負担を軽減できるという。

GitHub Copilot CLIは、ターミナルから切り替えることなくプロジェクトや機能の計画、ファイルの変更、コマンドの実行、カスタムエージェントの使用、クラウドへのタスク委任などを可能にするツールだ。今回発表されたSDKは、このGitHub Copilot CLIのエージェント機能（計画、ツール使用、マルチターン実行ループ）を取り込み、任意のプログラミング言語で利用可能にする。

これにより、Copilotをあらゆる環境に統合できるようになるという。GitHubが認証、モデル管理、MCPサーバ、カスタムエージェント、チャットセッション、ストリーミングなどを処理する一方で、開発者は独自のロジックの構築や制御に集中できる。

GitHub Copilot CLIがサポートする複数のAIモデル、カスタムツール定義、MCPサーバ統合、GitHub認証、リアルタイムストリーミングといった機能も利用可能だという。

GitHub社内での活用事例と利用開始方法

GitHubの社内開発チームでは、既に同SDKを使用して以下のようなツールを構築している。

YouTubeのチャプター生成ツール

エージェント用のカスタムGUI（グラフィカルユーザーインタフェース）

デスクトップ上のアプリを実行するための、音声入力によるコマンド実行ワークフロー

AIと対戦できるゲーム

要約ツール

AIワークフローを使用するGUIの構築や、生産性を向上させる個人用ツール、エンタープライズワークフローにおけるカスタム内部エージェントの実行が可能だという。

なお同SDKでは開発言語としてNode.js、Python、Go、.NETがサポートされる。利用には既存のGitHub Copilotサブスクリプションを使用するか、ユーザー自身のAPIキー（Bring Your Own Key）を利用できる。GitHubリポジトリでセットアップ手順、ひな型となるサンプルコード、サポートされている各言語のSDKレファレンスが提供されている。

GitHubはSDK利用の最初のステップとして、まずはファイルの更新、コマンドの実行、構造化された出力の生成といった単一のタスクを対象とし、アプリケーション側で特定の業務や領域（ドメイン）に特化した機能（ツール）や制約事項を用意し、手順（ステップ）の計画立案と実行はCopilotに委ねる、といった実装形態を推奨している。