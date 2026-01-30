この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

＠ITのDeep Insiderフォーラム【AIで、仕事をもっと楽にしよう】を担当している、一色とかわさきです（Deep Insider編集部）。10月末に公開した編集後記から3カ月ぶりですね。

編集者が記す「あとがき」である、この編集後記では、執筆／編集時には書けなかった小話や裏話、感想、ぜひ読者にも知ってほしいという話などを書いています。

新NISA3年目、“ヒートマップ＋AI要約”で投資判断が楽になった（一色）

新NISAも3年目に入りました。昨年を振り返ると、私自身は比較的順調な1年で、資産という意味でも手応えを感じています。恐らく多くの方にとっても、「増えた」と実感できた年だったのではないでしょうか。

今年は選挙や地政学リスクなど、不確定要素も多く、先行きが読みづらい年になりそうです。ただ、新NISAはあくまで長期投資が前提です。一喜一憂せず、『JUST KEEP BUYING』の姿勢で淡々と続ける、この基本スタンスは変えずにいきたいところです。

毎年1月の編集後記では、TradingViewというチャートツールに触れてきました。今年は少し視点を変えて、「投資判断を支える情報環境が、この1年でかなり良くなってきた」という点を書いてみようと思います。特に成長投資枠で個別株を検討する人にとっては、以前よりもデータに基づく判断が、ずいぶん楽になりました。

買う・買わないの前に、「今どういう状況か」を把握しやすくなった感じです。

市場全体を見るなら、TradingViewのヒートマップを眺める

まず、最近よくチェックしているのが、株式ヒートマップ（TradingViewが無料提供）です。TradingViewに登録していなくても使えるのもありがたいところで、市場全体の動きを色と大きさで直感的に把握できます。半導体が強いのか、金融が弱いのかといった、「今、市場のどこに勢いがあるのか」を一目で確認できるのが便利です。

上部に配置されている［時価総額］などのフィルターを使えば、サイズ（時価総額／出来高など）と色（変動率／期間別パフォーマンス）を切り替えられ、短期の勢いだけでなく中長期の変化も確認できます。個別銘柄を細かく見る前に、まず全体の「地図」を眺める。この一手間を入れるだけで、業界全体の動きを踏まえた判断がしやすくなります。

あんまり、そういうことはやっていないのですが、これはパパッと見て、どれが注目すべき分野かが直感的に判断できそうですね（かわさき）。

個別銘柄を見るなら、ChatGPTにデータ分析を手伝ってもらう

全体像をつかんだ上で、次に見るのが個別銘柄です。ここでも最近は、ChatGPTなどの生成AIを普通に使うようになりました。企業サイトやIR情報をネット検索で参照させ、PER（株価収益率＝株価÷1株当たり利益）や業績推移を分かりやすい言葉で説明してもらい、「割高かどうか」「長期投資として無理がなさそうか」といったファンダメンタル面を確認しています。

以前であれば、決算資料を読み込み、数字を拾い、解釈するところから始める必要がありましたが、今は質問しながら理解を深められます。投資に詳しくない人でも臆せず聞ける、という点は大きな変化です。分析の“入口”が、かなり低くなったと感じています。

PERのような用語を、その場で、その個別銘柄に合わせて聞けるのも、個人的にはかなり重宝しています。

相手が人じゃなくて、AIになることで、どんな世界でも間口が広がるんですよね。ぼくも英語の勉強でも始めようかなぁ。

業績をさっと把握するなら、Yahoo!ファイナンスのAI要約も便利

最近、Yahoo!ファイナンス（例として「アイティメディア株式会社」のページ）に、「業績推移の要約（β版）」という機能が追加されているのに気付きました。ここで、売上高や利益率、ROE（自己資本利益率＝当期純利益÷自己資本×100）などをまとめた業績情報が確認できるので、個人的にはかなり便利だと感じています。

わざわざチャットAIに質問しなくても、これを見るだけで、その企業が「今どんな傾向にあるのか」をざっくり把握できます。将来的に厳しそうな銘柄を避ける、という観点では、こうした要約情報も十分に参考になります。

1つ前で紹介したチャットAIを使った分析は、じっくり見るには向いていますが、銘柄ごとにやるとそれなりに手間がかかります。Yahoo!ファイナンスの業績推移AI要約は一瞬で確認できるので、まず当たりを付ける用途に適していると思います。

投資判断が、データで考えやすくなってきた

以上のように、ヒートマップで市場全体を眺め、AIで個別企業の情報を整理する、という環境が整ってきました。投資も、これまで以上にデータを踏まえて考えやすくなってきたと感じています。

データを活用すれば、未来を完全に予測できるわけではありませんが、少なくとも「避けられる失敗」を減らすことはできるのではないでしょうか。今年も引き続き、機械学習やデータサイエンス、ソフトウェア開発の視点でデータを眺めながら、新NISAと付き合っていこうと思います。

今後、AIコーディングの記事をたくさん書いていく予定です。その中で、題材の一つとして投資関連のネタも使えないかと考えています。あれこれ試しつつ、面白そうなものがあれば形にしていくつもりですので、よければご期待ください。

M4 Mac miniに引っ越しました（かわさき）

かわさきしんじ かわさきしんじ どうも、「へなちょこ（Henachoko）Pythonista」の「HPかわさき」です。明けましておめでとうございます。


