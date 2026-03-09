The Guardianのエンジニアリングチームは、ワークフロー自動化サービス「GitHub Actions」のセルフホステッドランナー（自社環境で用意する実行環境）への移行経験をブログで公開した。
2025年12月22日（英国時間）、英国の新聞「The Guardian」（以下、Guardian）のエンジニアリングチームは、ワークフロー自動化サービス「GitHub Actions」のセルフホステッドランナー（自社環境で用意する実行環境）への移行経験をブログで公開した。
「iOS」アプリケーション開発におけるCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインの課題を解決したことで、月額約400ポンド（約8万4000円＜1ポンド＝約210円の為替レートで換算＞のコスト削減と、全ワークフローの平均実行時間を120％以上短縮できたという。
Guardianのチームは長年、全ての自動化処理をGitHubホステッドランナー（GitHubが用意する実行環境）で実行していた。iOSアプリケーションのビルドでは割高な「macOS」ランナーが必須であり、可能な部分のみ「Linux」ランナーに分散し、コストを抑制していた。
GitHubホステッドランナーには幾つかの課題があった。
2023年から2024年にかけて「Xcode Cloud」（Xcode：Appleが提供しているIDE<統合開発環境>）も使用していたが、2024年3月に突然動作しなくなり、リリースのブロックを解除するためにGitHub Actionsワークフローを復元せざるを得なかった。
GitHubのDraft Pull Requestでのユニットテストスキップ、Appleのプログラミング言語「Swift」パッケージ用のGitHubキャッシュ最適化、大型ランナーへの移行など、コスト削減の実験も行ったが、月額コストに十分な差は出なかった。
Guardianのチームは、オフィスに未使用の「Mac mini」があったことから、セルフホステッドランナーの検証を開始した。初期セットアップはGitHubの公式手順に従い、ランナーソフトウェアのインストール、リポジトリ認証、Mac miniで実行するようワークフローを更新した。チームがマシンを管理できるようリモートアクセスも設定した。
ただし、実際にはプラグ＆プレイとはいかず、試行錯誤が多かった。Xcodeビルド用の「DerivedData」フォルダの設定やジョブ間のアーティファクトクリーンアップには追加の注意が必要だった。ローカルランナーはクラウドインスタンスと異なり状態が永続化されるため、以下のようなワークフロー実行をクリーンに保つ仕組みが必要だった。
違いは即座に現れた。ビルドははるかに高速になり、タイムアウトが発生しなくなった。移行前後99日間のデータ比較では、以下の改善が確認された。
月額コストは約400ポンド削減された。マシンに直接ログインしてログを確認しデバッグできることは、GitHubホステッドランナーのブラックボックスと比較して大きな利点だという。また、macOS更新を自分たちで管理できる点も利点として挙げられている。
一方で、セルフホステッド移行に伴う課題も明らかになった。
同チームは、GitHub Actionsのセルフホステッドランナー移行から得た知見として次の点を挙げている。
セルフホステッドランナーへの移行には障壁がないわけではなかったが、「速度、コスト、制御の向上はその負担を上回る」とGuardianは結論付けている。
