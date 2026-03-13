この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

対象：Excel 2021／2024／365＋Claude in Excel



AIアドイン「Claude in Excel」の導入メリットと活用術

AnthropicがExcel用アドイン「Claude in Excel」の提供を開始した。複雑な数式の生成やデータ分析、シート構造の把握など、これまで手間取っていた作業を自然言語の指示だけで完結できる便利なツールだ。Claude in Excelの導入手順やセキュリティ設定の注意点まで、実務で役立つ活用ポイントを解説する。



Anthropicは、「Microsoft Excel（エクセル）」にAI（人工知能）アシスタント「Claude」を統合するアドオン「Claude in Excel」を提供している。「難しい数式の使い方をそのたびに調べている」「前任者が作ったシートの構造が把握できない」」「毎月の定型レポート作成に時間を取られている」といった日頃の悩みを解決するものだ。

Excelには、Microsoft純正の「Copilot in Excel」が搭載されている。しかし、利用できるのはサブスクリプション型の「Microsoft 365」に限定される（Tech TIPS「Microsoft 365 Personalの生成AI機能「Copilot」で何ができるか使ってみた」参照のこと）。さらに、標準的なプランではAIクレジットの消費制限があり、本格的に利用するには「Microsoft 365 Premium（個人ユーザー向け）」や「Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business（一般法人向け）」といったCopilotの利用上限を高めたプランへの加入が必須となっている。

既に「Claude」の有料プランに加入しているのであれば、追加料金なしでClaude in Excelを利用できる。またClaude in Excelは、永続版（パッケージ版）のExcelでも利用可能なので、既に永続版のExcel 2021／2024を導入済みの場合はMicrosoft 365 Premiumなどを契約するよりも低い利用コストで、Excel上でAI機能が利用可能になるというメリットがある。

そこで、本Tech TIPSではClaude in Excelの概要から利用条件、インストール手順、基本的な使い方、そして具体的な活用事例までを解説する。ちなみにOpenAIもExcel向けのAIアシスタント機能の提供を開始している（OpenAIのChatGPT for Excelについてはプレスリリース「Introducing ChatGPT for Excel and new financial data integrations」参照のこと）。

Claude in Excelとは

Claude in Excelは、AnthropicのAI「Claude」をExcel上で直接呼び出せるアドインである。Excelの画面右側にサイドパネルが表示され、自然言語でClaudeに指示を出せば、数式の生成やデバッグ、データ分析、ピボットテーブルの作成など、幅広い作業が実行できる。

Claude in Excelは、AnthropicのAI「Claude」をExcel上で直接呼び出せるアドイン。Copilot in Excelと同様、自然言語で表の分析が可能だ。



これまでもChatGPTやGeminiなどのAIチャットを使って、Excelシートを読み込ませてデータ分析を実行する、といったことは可能だった。しかし、「何列目に何が入っていて、シート間の参照が……」というようにシートの構造をAIに説明する必要があり、かなり面倒だった。

Claude in Excelでは、Claudeが直接ワークブックを参照しながら作業するため、こうした手間が一切不要となる。シートを開き、指示を出せば、最適な数式などを提示してくれる。

Claude in Excelは、Claudeの「Pro」「Max」「Team」「Enterprise」の各プランで利用可能だ（ただし執筆時点ではβ版）。無料プランでは利用できないので注意してほしい。また、Excelにアドオンの追加が必要になるので、アドオンの利用が制限されている場合は利用できない（詳細は後述）。

Claude in Excelのインストールと初期設定

Claude in Excelのセットアップは、アドインをインストールして、Claudeのアカウントでログインするだけだ。アドインは、Webブラウザで以下の「Microsoft Marketplace」ページを開き、［今すぐ入手］ボタンをクリックする。「Microsoft Store」アプリからはインストールできないので注意してほしい。