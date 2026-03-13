この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2026年2月5日（米国時間）、13カ国16業種の企業意思決定者500人を対象に実施したAI（人工知能）エージェント準備態勢に関する調査結果を公開した。売上高10億〜500億ドル超の企業を対象に、AIエージェントの設計・導入・運用に関する準備状況を分析し、準備度と導入速度の関係を明らかにしている。

Microsoftは、AIエージェント導入の成功を分ける要因として次の5点を挙げている。これらは「戦略」と「実行」の両面にまたがる基盤要素と位置付けられている。

1．事業目標とAI戦略の合致 AI投資を全社戦略やKPI（重要業績評価指標）に結び付けている

2．業務プロセスの可視化 業務フローやデータ依存関係を文書化している

3．データ基盤の整備 チーム間で利用可能な最新データ基盤が整備されている

4．仕事そのものの再設計 AI前提の役割やスキル戦略を持っている

5．コンプライアンス（法令順守）と統制の確立 統制体制の整備が進んでいる



準備度で分かれる企業分類

Microsoftは、企業を「戦略」と「実行」の成熟に基づき、次の4つのカテゴリーに分類している。

Achievers（達成者） 戦略と実行とも高スコアで最も速くスケール

Visionaries（ビジョナリー） 大きなビジョンはあるが実行力が弱い

Operators（オペレーター） 実行力は高いが明確な戦略が弱い

Discoverers（発見者） 両方で低スコア



カテゴリー別のAIエージェントの準備状況

Microsoftは、4つのカテゴリーの特徴を5要素の観点から比較している。

1．事業目標とAI戦略の合致

Microsoftによると、Visionariesはビジョンだけで実行が伴わないために、導入に平均9カ月以上要すると回答しているのに対し、Achieversは6カ月未満と報告している。この差は、戦略策定と実装を支える日常的な運用準備との間にあるギャップを示すものだとされている。

Achieversは全社的な導入を重視する割合がDiscoverersの約3〜5倍に達している。全社導入の重視（59％対15％）、長期目標達成のためのAI投資（61％対27％）、明確なKPI設定へのコミットメント（62％対12％）の各項目で大きな差が見られた。

電力管理企業Eatonは製品設計、製造、カスタマーサポートにAIエージェントを組み込み、1万件のSOP（標準作業手順書）を1時間かかっていたところを10分で文書化した。化学メーカーDuPont de Nemours（DuPont）はエンドツーエンドのプロセス再設計で効率化とイノベーション（革新）を推進し、デニムアパレル企業Levi Strauss（Levi's）はD2C（消費者直販）優先の小売戦略にAIエージェント戦略を整合させた。

2．業務プロセスの可視化

主要プロセスとデータ依存関係を文書化していることに「強く同意」した回答者は平均22％にとどまった。AchieversはDiscoverersの約7倍の割合で業務プロセス文書化を実施している。Microsoftは、文書化はAIエージェントの適用領域を事前に特定できるため、より速く導入できるとしている。

金融オペレーションプラットフォームRamp Business（Ramp）は、財務ワークフローをマッピングし、月500万件の領収書を処理するAIエージェントを導入して3万時間を節約した。

また、Achieversの約半数が事前にサイクルタイム、エラー削減率、コスト削減額などの明確な目標を設定している。調査全体では、ワークフローで使用される技術やツールを特定・追跡していると「強く同意」した割合は平均31％にとどまった。

3．データ基盤の整備

Microsoftは、AIエージェントの知能は、アクセス可能な情報量に依存すると指摘する。そのためには組織横断で利用可能なデータ基盤が必要だが、調査ではリーダーの80％が、チーム間でデータ共有できていないと回答した。

ナレッジソースの責任者を明確に定義していると「強く同意」した組織は約4分の1にとどまった。

データ共有と部門横断連携の例として、Microsoftはビジネス向けSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の「LinkedIn」を挙げている。LinkedInは「フルスタックポッド」と呼ばれる小規模チーム体制を採用し、プロダクト、デザイン、エンジニアリングが初日から協働することで、インサイト（洞察）が即座に伝わり意思決定を加速させている。

4．仕事そのものの再設計

AI前提の役割・スキル戦略を持つと回答した企業は平均17％にとどまった。また、AIを活用したツールを使ってイノベーション文化を積極的に推進することに「強く同意」した割合も平均26％だった。

Microsoftによると、Achieversの50％がAIファーストに向け、役割とキャリアパスを再構築しているのに対し、Discoverersではほぼゼロだった。

チェンジマネジメント（変革管理）においても大きな差が見られ、Achieversの56％が従業員の適応を支援する確固たる計画を持つと「強く同意」したのに対し、Discoverersは4％にとどまった。

英国の金融グループBarclaysは、コンタクトセンターでAIエージェントを人間支援型で運用している。また、通信会社Lumen Technologies（Lumen）では2023年の「Microsoft Copilot」導入以降、従業員が3万5000件以上のAIトレーニングを完了した。

5．コンプライアンス（法令順守）と統制の確立

AI施策に説明責任を持つエグゼクティブスポンサーを指定している企業は、調査全体では約3分の1だったが、Achieversでは61％に達した。

安全なAI利用の保護整備に「強く同意」した組織は平均29％、AI監視によるコンプライアンス確保に「強く同意」した組織は平均26％だった。

法律事務所Clifford ChanceではCTO（最高技術責任者）が最高リスクコンプライアンス責任者（CRO）と連携し、導入前にAI原則とポリシーを策定した。同チームは規制変更を自動追跡するコンプライアンスエージェントも設計している。

AIエージェント導入は拡大段階へ

Microsoftによると、80％以上の企業が今後12〜18カ月以内にAIエージェントをAI戦略に広範囲に統合すると見込んでいる。

調査対象の約8割の組織が既にパイロット（試験導入）以降の段階にあり、32％が拡大準備中、15％が初期テスト後に戦略を見直していると回答した。

導入率は、ITとカスタマーサービスが最も高く、財務、営業、マーケティングが続いている。調達、人事、サプライチェーンは遅れているが、20〜23％の導入拡大を計画している。

一方で、約80％の企業が、データ共有に課題を抱え、3分の2が推進役となるエグゼクティブスポンサーが不在だと回答した。

Microsoftは、今後約18カ月でAIエージェントをコア業務に導入した企業と、未導入企業の格差が拡大すると指摘している。早期に準備を整えた企業ほど大規模価値創出に到達しやすいとしている。