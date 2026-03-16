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GitHubは2026年2月5日（米国時間）、AI（人工知能）エージェントをソフトウェア開発ワークフローに組み込む設計パターン「Continuous AI」についてその概念と実践例を公式ブログで解説した。

ソフトウェア開発において、テストやビルド、フォーマット、静的解析など決定論的ルールで定義できる作業は、CI（継続的インテグレーション）によって自動化されてきた。一方、コードレビュー、ドキュメントの正確性維持、依存関係の管理、リグレッション（回帰・退行）の追跡など、判断やコンテキスト（背景情報）を必要とする作業は、これまでCIの設計範囲外だった。

GitHubの先進的研究プロジェクト「GitHub Next」の責任者であるイダン・ガジット氏は「判断を要するタスクは、従来のCIが得意とするような経験則（ヒューリスティクス）の枠には収まらない。しかし、ルールやフローチャートに落とし込めないタスクこそ、まさにAIが真価を発揮する領域だ」とした上で、Continuous AIの重要性について次のように解説している。

Continuous AIは新しい製品やCIの置き換えではなく、「自然言語ルール＋エージェント的推論を、リポジトリ内で継続的に実行する」というCIの新たな設計パターンだ。

開発者がコードについて「あるべきこと」を自然言語で記述すると、エージェントがリポジトリを評価して、レビュー可能な成果物（パッチの提案、「Issue」、ディスカッションなど）を自動で生成する。

CIが決定論的な作業を担うのに対して、「Continuous AI」は推論、解釈、意図の理解を要する領域を担うという役割分担になる。

安全設計：「Safe Outputs」

エージェントワークフローはデフォルト（既定）でリポジトリへの読み取り専用アクセスで動作する。Issue作成やプルリクエスト（PR）のオープン、コンテンツの変更は明示的に許可されない限り実行できない。この「Safe Outputs」設計により、エージェントが生成可能な成果物と条件を開発者が制御できる。出力はサニタイズされ、全てのアクティビティーがログに記録・監査可能となっている。

エージェントは自律的にコミットを実行せず、PRなど開発者が通常作成するアーティファクトを出力する。ガジット氏は「PRは開発者が変更内容を確認するための仕組みであり、チーム全員が最終確認を実施する場でもある」と述べている。

自然言語はYAMLの代替ではない

CIで用いられる「YAML」のスキーマ、ルールベースの仕組みは、決定論的に表現できる問題には最適だ。しかし、多くの開発タスクはルールに落とし込むと意味や意図が失われてしまい、従来のCIでは扱えない。

「ドキュメントと実装の不一致を検出して修正する」といった作業は、正規表現やスキーマでは表現できず、意味の理解や意図の解釈が必要になる。こうした期待や条件は、自然言語で記述する方が明確に表現でき、AIエージェントが推論して実行できる。

自然言語はYAMLの代替ではなく、CIでは扱えない領域を補完するための手段となる。CIは基盤として存在し、Continuous AIは、CIが想定していなかったタスクにも自動化の範囲を拡張できる。

7つの実践的なユースケース

GitHubは実際のリポジトリで、以下のパターンでContinuous AIをテストしている。

1. ドキュメントと実装の不一致修正

AIエージェントが関数のドキュメント文字列と実装を比較し、不一致を検出してコードまたはドキュメントの更新をPRとして提案する。

2. プロジェクトレポートの自動生成

Issue、PR、コミット、CI結果など複数のデータソースを統合し、推論を加えた日次・週次レポートを生成する。

3. 翻訳の自動更新

英語テキストの変更を検出し、全言語の翻訳を再生成してPRを作成する。

4. 依存関係のドリフト検出

インストールされた依存パッケージのCLI（コマンドラインインタフェース）ヘルプテキストを前日分と差分比較し、ドキュメント化されていないフラグの追加をIssueとして報告する。

5. テストカバレッジの自動向上

ある実験では、約80ドル分のトークン消費でテストカバレッジが約5％からほぼ100％に向上し、45日間で1400件以上のテストが作成されたという。

6. バックグラウンドでのパフォーマンス改善

関数呼び出し内で正規表現がコンパイルされるなど、Linter（リンター）では検出できないパフォーマンス上の非効率を検出し、修正PRを作成する。

7. 自動インタラクションテスト

エージェントを、人間に代わって決定論的に振る舞うテスト実行者（プレイテスター）として活用し、オンボーディングフロー、マルチステップフォーム、入力バリデーション、アクセシビリティーパターンなど、UX（ユーザー体験）の悪化を大規模に検出する。

今後注目すべき4つのパターン

GitHub Nextは以下の4つの傾向が今後のワークフローで主流になると予測している。

自然言語ルールによる自動化 「翻訳を最新に保つ」「パフォーマンスリグレッションを検出する」といった英語のルールで意図や期待状態を自然言語で記述し、エージェントが継続的に検証・修正する

リポジトリ内で多数の小型エージェントを運用 1つの汎用（はんよう）エージェントではなく、用途別エージェントを並行運用する

保守作業が「継続的」モードに移行 テスト、ドキュメント、翻訳、クリーンアップなどを常時実行に移行する

複雑さよりもデバッグのしやすさを重視 中身がブラックボックス化されたシステムではなく、透明性が高く監査可能で、差分（diff）ベースで確認できるエージェントのパターンが採用されるようになる



「Continuous AIの導入は従来のCIパイプラインの全面的な見直しを必要としない。翻訳文字列の更新、不足テストの追加、ドキュメント文字列のチェック、依存関係の変更検出、軽微なパフォーマンス問題の検出など、小さなワークフローから始めてほしい」と、GitHubは推奨している。