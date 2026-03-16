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日本企業においてクラウド移行の課題やオンプレミス回帰の必要性が目立っている他、AI（人工知能）活用に向けた準備も遅れている実態が、キンドリルジャパンが公開したレポートで浮き彫りになった。

キンドリルジャパンは2026年2月12日、日本市場の動向に焦点を当てた「日本版キンドリル・レディネス・レポート2025（日本版Kyndryl Readiness Report 2025）」を発表した。キンドリル・レディネス・レポートは、企業が将来のリスクとテクノロジー変革にどれだけ備えているかを評価したもの。

レポートは2025年2月20日から3月21日にかけて、21カ国・24業界のビジネスおよびテクノロジーリーダー3700人を対象に実施した調査結果に基づいている。日本版は、全対象国の分析に加え、日本および米国（計300人）、EU（欧州連合）（計1400人）の結果を重点的に比較・分析して作成されている。

「オンプレミスに戻す必要」も 日本企業は準備不足？