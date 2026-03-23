同じ「HDD」メーカーでも“当たり外れ”あり？　モデル別で明暗、ドライブ故障率の違いBackblazeの2025年“実データ”で検証

クラウドストレージを提供するBackblazeは、2025年の年間HDD故障率を発表した。年間故障率は1.36％で、2022年以来の低水準となった。

» 2026年03月23日 13時00分 公開
[＠IT]

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　クラウドストレージサービスを提供するBackblazeは2026年2月12日（米国時間）、自社データセンターにおけるHDDの故障率統計「Drive Stats」の2025年第4四半期版（10〜12月）と、2025年の年間HDD故障率を発表した。同統計はストレージの信頼性評価の参考データとして広く活用されている。

　2025年末時点でBackblazeは34万1664台のドライブを監視しており、そのうち条件を満たす33万7192台のHDDを分析対象とした。故障が発生しにくかったHDDのモデル、逆に故障率が高かったモデルの他、ドライブ容量の現状についてもまとめている。

2025年第4四半期の結果

　まず2025年第4四半期の概況は次の通り。メーカー別の割合はSeagate Technologyと東芝が同程度で多くなっている。

2025年第4四半期のHDD統計概要。メーカー別シェアはSeagateと東芝が拮抗（きっこう）している（提供：Backblaze）

　第4四半期には新たに2モデルが追加された。

  • Seagate ST16000NM000J 16TB（112台）
  • Western Digital（WDC） WUH722626ALE6L4 26TB（1201台）
    • 同社初の26TBドライブ
2025年第4四半期の結果。2025年12月31日時点の稼働台数が100台超で、同四半期における総稼働日数（個々のドライブの稼働日数の合計）が1万日を超えるドライブモデルが対象（提供：Backblaze）

　故障ゼロまたは1件のみだった主なモデルは以下の通り。

  • HGST HMS5C4040BLE640 4TB（1件）
  • Seagate ST8000NM000A 8TB（0件）
  • Seagate ST12000NM000J 12TB（1件）
  • Seagate ST16000NM000J 16TB（1件）
  • Seagate ST16000NM002J 16TB（0件）
  • WDC WUH722626ALE6L4 26TB（1件）

　一方、故障率が高かった主なモデルも報告された。

  • HGST HUH728080ALE600 8TB（10.29％）
  • Seagate ST10000NM0086 10TB（5.23％）
  • Toshiba MG08ACA16TEY 16TB（4.14％）

　HGST 8TBドライブは約7.5年経過しており、1073台と1つのVault（Backblazeのストレージ単位、標準1200台）未満の台数で運用されている。同社は温度要因を排除し、振動感度の可能性を調査中だが、経年を考慮して通常の手順で順次置き換える方針だ。Toshiba 16TBは前四半期に16.95％の故障率を記録したが、メーカーとの協力によるファームウェア作業後、正常化しつつある。

Toshiba MG08ACA16TEY（16TB）の故障率推移。Q3のスパイクから劇的に改善している（提供：Backblaze）

　通年で故障ゼロのモデルはなかったが、四半期平均2件未満の故障に抑えたモデルは以下の通り。

  • HGST HMS5C4040BLE640 4TB（5件）
  • Seagate ST12000NM000J 12TB（4件）
  • Seagate ST14000NM000J 14TB（7件）
  • Seagate ST16000NM002J 16TB（1件）
  • Toshiba MG09ACA16TE 16TB（3件）
  • WDC WUH722626ALE6L4 26TB（1件）

ドライブ容量別の構成比

　同社のドライブ構成は大容量化が進んでいる。

  • 0〜12TB（25.13％）
  • 14〜16TB（52.06％）
  • 20TB以上（22.81％）

　Backblazeは、故障率の変動要因として、ドライブの平均経年、技術向上、GB単価の低下、AI（人工知能）需要によるHDD価格上昇などを挙げている。

2025年通年の故障率

　2025年通年では34万4196台を30モデルに分けて分析した結果、年間故障率（AFR）は1.36％となった。これは2024年の1.55％から改善し、2022年の1.37％以来の低水準となる。

2025年の結果。2025年1月1日から12月31日までの対象期間。稼働台数が250台超で、同年における総稼働日数が5万日を超えるドライブモデル（提供：Backblaze）

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