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クラウドストレージサービスを提供するBackblazeは2026年2月12日（米国時間）、自社データセンターにおけるHDDの故障率統計「Drive Stats」の2025年第4四半期版（10〜12月）と、2025年の年間HDD故障率を発表した。同統計はストレージの信頼性評価の参考データとして広く活用されている。

2025年末時点でBackblazeは34万1664台のドライブを監視しており、そのうち条件を満たす33万7192台のHDDを分析対象とした。故障が発生しにくかったHDDのモデル、逆に故障率が高かったモデルの他、ドライブ容量の現状についてもまとめている。

2025年第4四半期の結果

まず2025年第4四半期の概況は次の通り。メーカー別の割合はSeagate Technologyと東芝が同程度で多くなっている。

2025年第4四半期のHDD統計概要。メーカー別シェアはSeagateと東芝が拮抗（きっこう）している（提供：Backblaze） 第4四半期には新たに2モデルが追加された。 Seagate ST16000NM000J 16TB（112台）

Western Digital（WDC） WUH722626ALE6L4 26TB（1201台） 同社初の26TBドライブ

2025年第4四半期の結果。2025年12月31日時点の稼働台数が100台超で、同四半期における総稼働日数（個々のドライブの稼働日数の合計）が1万日を超えるドライブモデルが対象（提供：Backblaze） 故障ゼロまたは1件のみだった主なモデルは以下の通り。 HGST HMS5C4040BLE640 4TB（1件）

Seagate ST8000NM000A 8TB（0件）

Seagate ST12000NM000J 12TB（1件）

Seagate ST16000NM000J 16TB（1件）

Seagate ST16000NM002J 16TB（0件）

WDC WUH722626ALE6L4 26TB（1件） 一方、故障率が高かった主なモデルも報告された。 HGST HUH728080ALE600 8TB（10.29％）

Seagate ST10000NM0086 10TB（5.23％）

Toshiba MG08ACA16TEY 16TB（4.14％） HGST 8TBドライブは約7.5年経過しており、1073台と1つのVault（Backblazeのストレージ単位、標準1200台）未満の台数で運用されている。同社は温度要因を排除し、振動感度の可能性を調査中だが、経年を考慮して通常の手順で順次置き換える方針だ。Toshiba 16TBは前四半期に16.95％の故障率を記録したが、メーカーとの協力によるファームウェア作業後、正常化しつつある。 Toshiba MG08ACA16TEY（16TB）の故障率推移。Q3のスパイクから劇的に改善している（提供：Backblaze） 通年で故障ゼロのモデルはなかったが、四半期平均2件未満の故障に抑えたモデルは以下の通り。 HGST HMS5C4040BLE640 4TB（5件）

Seagate ST12000NM000J 12TB（4件）

Seagate ST14000NM000J 14TB（7件）

Seagate ST16000NM002J 16TB（1件）

Toshiba MG09ACA16TE 16TB（3件）

WDC WUH722626ALE6L4 26TB（1件） ドライブ容量別の構成比 同社のドライブ構成は大容量化が進んでいる。 0〜12TB（25.13％）

14〜16TB（52.06％）

20TB以上（22.81％） Backblazeは、故障率の変動要因として、ドライブの平均経年、技術向上、GB単価の低下、AI（人工知能）需要によるHDD価格上昇などを挙げている。 2025年通年の故障率 2025年通年では34万4196台を30モデルに分けて分析した結果、年間故障率（AFR）は1.36％となった。これは2024年の1.55％から改善し、2022年の1.37％以来の低水準となる。 2025年の結果。2025年1月1日から12月31日までの対象期間。稼働台数が250台超で、同年における総稼働日数が5万日を超えるドライブモデル（提供：Backblaze）