GitHubは2026年2月18日（米国時間）、「Octoverse 2025」のデータを基に、2026年のOSS（オープンソースソフトウェア）の方向性を分析したブログ記事を公開した。開発者コミュニティーの急速なグローバル化とAI（人工知能）の影響が、OSSの未来を形作ると指摘している。

グローバル化が進むOSSコミュニティー

2025年、GitHubには約3600万人の新しい開発者が参加した。インドは520万人の開発者を追加し、ブラジル、インドネシア、日本、ドイツでも大きな成長が見られた。

OSSプロジェクトはグローバル化しており、開発者は勤務時間帯やコミュニケーションの取り方、文化的背景、言語を共有しない前提で協働する必要があると、GitHubは指摘している。

そのためには、以下のようなコミュニティー運営の基盤整備が重要になるという。

コントリビューションガイドライン

行動規範

レビュー方針

ガバナンス文書

これらは大規模プロジェクトがコミュニティーを支援するための不可欠なインフラとなる。一方、こうしたガイドラインを含まないプロジェクトは、世界中でコントリビューターが増加するにつれてスケーリングが困難になるとGitHubは指摘する。

AIは企業が使うOSSを救うのか、壊すのか？

AIは2025年、OSSへの参加拡大の加速に大きな役割を果たした。AIがコードの理解やパッチ（修正プログラム）作成、新しいプロジェクトのゼロベースからの作成を支援することで、新しい開発者がより早く最初のコントリビューションを行えるようになった。 AIは多くのノイズ、いわゆる「AIスロップ」も生み出した。AIスロップとは、大量の低品質で不正確なコントリビューションであり、プロジェクトに価値をもたらさないものだ。修正して取り込むよりも、作り直した方が早いことも多い。 自動生成されたIssueやプルリクエスト（Pull Request）は、プロジェクトの品質を必ずしも向上させずにボリュームを増加させる。その結果、メンテナーはスキル差の大きいコントリビューションをレビューする負担が増大している。 GitHubはこの状況を「人間の注意力に対するDoS攻撃（サービス拒否攻撃）のようだ」と表現している。 こうした課題に対し、メンテナーはAIを防御的に活用し始めている。例えば以下の用途だ。 Issueのトリアージ

重複Issueの検出

ラベル付けなどの定型管理作業 AIにより定型作業を自動化することで、メンテナーは、人間の介入と判断が必要な問題に集中する時間を確保できる。 GitHubは、今後拡大・成長を続けるOSSは、コミュニティーインフラの一部としてAIを組み込むプロジェクトになると予想する。AIは単なるコーディングアシスタントにとどまらず、メンテナーの負担を軽減し、その作業をよりスケーラブル（拡張可能）にする方法を見つける必要があるとしている。 急成長するOSSとメンテナー不足のギャップ 開発者数の記録的な増加は、成功の指標に見える。その半面、新しい開発者の流入はメンテナー不足という構造課題も拡大させている。 GitHubは、最初のプルリクエストの提出など、基礎的な内容をカバーするプロジェクトの人気は、多くの新しい開発者が初級段階にある表れだと分析する。既存のメンテナーにとって、繰り返されるオンボーディングの質問や重複Issueへの対応の負担は、大きな課題となっている。 OSSプロジェクトの参加者数とオーナーシップの意識を持つメンテナーの数のギャップ拡大に対処するには、個人の善意に依存しない組織的な運営体制が重要になるという。具体策として、GitHubは以下を挙げている。 明確な昇進パスの整備

コントリビューターからレビュアー、メンテナーへとステップアップするための道筋を定義する

コントリビューターからレビュアー、メンテナーへとステップアップするための道筋を定義する 共有ガバナンスモデルの導入

特定の個人やタイムゾーンに依存しない、分散型の意思決定モデルを採用する

特定の個人やタイムゾーンに依存しない、分散型の意思決定モデルを採用する ドキュメントの拡充

コントリビューション方法やプロジェクトのゴールを明文化し、セルフオンボーディングを促す メンテナー数を増やす基盤投資を怠ると、プロジェクトは停滞や、技術的負債増大に直面する可能性がある。 2026年のOSSは「成長の持続性」が焦点 GitHubは、2026年のOSSは単一のトレンドではなく、AIの急増とグローバル化という圧力にコミュニティーがどう対応するかによって形作られる、と結論付けている。 開発者にとって重要なのは、コードだけでなくプロセスへの投資だという。OSSは過去10年で想定外の規模にスケーリングしており、今後の焦点は、「どれだけ成長するか」ではなく、「成長をどのように持続可能なものにできるか」に移っているという。