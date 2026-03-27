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NIST（米国国立標準技術研究所）のAI標準イノベーションセンター（CAISI）は2026年2月17日（米国時間）、「AI Agent Standards Initiative」の発足を発表した。

自律的に動作する次世代AI（人工知能）技術「AIエージェント」は現在、数時間にわたって自律的にタスクを実行し、コードの作成やデバッグ、メールやカレンダーの管理、商品の購入などを行えるようになっており、生産性向上への期待は大きい。一方で、普及には課題が存在する。

AIエージェント普及の鍵は

NISTは、外部システムや内部データとの連携仕様が統一されておらず、エージェント間やデジタルリソース間の相互運用性と安全性への信頼の欠如が普及の課題になっているとしている。 情報技術研究所（ITL）を含む連邦政府パートナーと連携し、AIエージェントの安全な普及と、ユーザーのための安全な動作を確保してデジタルエコシステム全体での円滑な相互運用を目的にイニシアチブを推進するという。 3つの推進の柱 CAISIはNISTのITLとともに、米国国立科学財団（NSF）やその他の省庁間パートナーと協力し、以下の3つの柱に沿ってイニシアチブを推進する。 エージェント標準の業界主導開発と国際標準化機関での連携強化

エージェント向けオープンソースプロトコルのコミュニティー主導開発・維持の促進

AIエージェントのセキュリティやアイデンティティー分野の研究推進 これにより、AIエージェントの新たなユースケース創出と産業分野全体での導入を支援するとしている。 NISTは今後数カ月以内に、研究成果やガイドライン、その他の成果物を発表する予定だ。AIエージェントの相互運用可能かつ安全な普及を支援するために、会議や情報提供依頼（RFI）、リスニングセッションなどの手法を活用して広く意見を収集し、標準化方針の策定に反映するとしている。