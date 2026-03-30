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連載目次

対象：Windows 11



Windows 11の「セキュアブート証明書」期限切れリスクと対策

2026年6月、Windows 11搭載PCの一部で起動不能に陥るリスクが浮上している。原因は、PCの安全性を担保する「セキュアブート」のデジタル証明書が15年の有効期限を迎えるためだ。本Tech TIPSでは、この問題の背景から、イベントビューアーでの警告確認、自身のPCが対応済みかどうかを判別するPowerShellのコマンドレット、手動で証明書を更新する手順までを詳しく解説する。



目次 なぜセキュアブートの証明書に期限切れが発生するのか

証明書を更新せずに期限を迎えた場合に想定されるリスク

イベントビューアーに表示される警告とその確認方法

証明書を更新する手順

証明書が更新されているかどうかを確認する方法

ユーザーが取るべき対応策

2026年2月10日（米国時間）にWindows Updateで配信が開始された月例更新プログラムには、「セキュアブート（Secure Boot）のデジタル証明書が有効期限を迎えるため、その更新準備をするための確認プログラムが含まれる」という案内が含まれていた（Tech News「2026年6月に迫る『Windows 11起動不能リスク』対策への準備も 2月の月例更新『KB5077181』リリース」参照のこと）。適切な更新が実行されない場合、2026年6月の期限以降にPCの起動に支障を来す恐れがあるとされていたことから、驚いた人も多いようだ。

そこで本Tech TIPSでは、なぜこの証明書に期限があるのか、放置した場合のリスク、それに対してユーザーが取るべき具体的な対策について解説する。

なぜセキュアブートの証明書に期限切れが発生するのか

セキュアブートとは、PCの起動プロセスにおいて、OSやデバイスドライバといったソフトウェアが信頼できるものであるかどうかを検証し、悪意のあるプログラムの実行を阻止するセキュリティ機能の一つだ。

この仕組みの根幹を支えるのが、PCのファームウェア（UEFI）に保存されている「デジタル証明書（電子証明書）」である。UEFI内には「信頼できる署名（証明書）」を判別するためのデータベース（db）が用意されている。また、Windows OSの起動に必要なブートローダーやデバイスドライバには、あらかじめMicrosoftによるデジタル署名が施されている。PCを起動した際、UEFIはこの署名を自身のデータベース内にある「Microsoft Corporation UEFI CA 2011」などの証明書と照合し、一致した場合のみ実行を許可する。これにより、OSが立ち上がる前の段階でマルウェアが入り込めないようにしている。

しかし、Windows 11搭載PCのファームウェアに採用されている2011年版の証明書は、発行から15年近くが経過しており、2026年には有効期限を迎えることになる。証明書に期限があるのは、単なる形式的な問題ではない。暗号技術の進歩により、古い署名アルゴリズムは相対的に脆弱（ぜいじゃく）化していくからだ。そのため、現在の主流であるSHA-2（SHA-384）やRSA-4096といった、より強固な次世代の暗号技術を用いた新しい証明書（Microsoft UEFI CA 2023など）への全面的な移行が必要となったのだ。

証明書を更新せずに期限を迎えた場合に想定されるリスク

もし証明書を更新しないまま2026年6月の有効期限を過ぎてしまった場合、非常に深刻なトラブルに見舞われる可能性がある。