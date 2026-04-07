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総合人材サービス会社のヒューマンリソシアは2026年2月24日、日本のIT業界で働く海外人材の最新動向を分析した結果を発表した。本調査は、厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（2025年10月末時点）を基に、厚生労働省「労働力調査」や東京都「東京の労働力（労働力調査結果）」などを用いて集計・分析したもの。

IT業界で働く海外人材は10万人に迫る規模に拡大

日本全体の労働市場において、海外人材は2023年10月時点で初めて200万人を超え、2025年10月末時点では250万人を超えた。国内総就業者に占める割合は2021年の2.6％から2025年には3.8％に上昇しており、労働市場における存在感は着実に高まっている。

その中でも特にIT業界で働く海外人材の動向を集計したところ、2025年には前年比8.1％増の9.8万人と、10万人に迫る規模となった。IT業界の就業者全体に占める海外人材の割合は、2016年の2.1％から2025年には3.2％へと増加しており、人数も2016年の4.4万人から2025年には約2.2倍まで増えている。2021年にはコロナ禍の影響によって7.1万人まで減少したものの、2022年以降は回復基調に入り、過去最多を更新している。

IT業界の総就業者数の増加が直近10年で約1.5倍にとどまる中、海外人材は約2.2倍に拡大しており、今や「安定的な人材供給源の一つ」となっていることがうかがえる。

ホワイトカラー専門職人材が中心

IT業界で働く海外人材を在留資格別で見ると、75.7％が専門的・技術的分野で就業しており、そのうちITエンジニアなどを含むホワイトカラー専門職の在留資格「技術・人文知識・国際業務」が67.3％を占めている。この在留資格は、コロナ禍の影響を受けた2021年以外は増加基調で推移しており、ITエンジニアなどホワイトカラー専門職種で働く海外人材が増えている実態が浮き彫りになった。

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