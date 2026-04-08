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調査会社Gartnerは2026年2月26日（米国時間）、クライアントデバイス市場の予測を発表した。2026年の世界の出荷台数は、2025年比でPCが10.4％減、スマートフォンが8.4％減になる見通しだ。背景にはメモリ価格の高騰がある。

Gartnerによると、DRAM（Dynamic Random Access Memory）とSSD（Solid State Drive）を合わせたメモリ価格は、2026年末までに約130％上昇する見込みだ。PCの部品コストに占めるメモリコストの割合は、2026年には全体の23％に達すると同社は予測する。2025年の16％からの顕著な上昇だ。

メモリ価格急騰の影響を受けてクライアントデバイスの価格も上昇し、2026年は2025年比でPC価格が17％、スマートフォン価格が13％高くなるとGartnerは予測する。こうした価格上昇は、特にエントリーレベルのPCやスマートフォンの市場に大きな影響を及ぼすという。

「エントリーレベルPC」が2028年までになくなる？

利益率の低い500ドル（約8万円《1ドル＝約160円換算》）未満のエントリーレベルPCでは、部品コストの上昇を販売価格に即座に転嫁することが難しい。そのため「ベンダーがコストを吸収し切れなくなる」と、Gartnerのシニアディレクターアナリスト、ランジット・アトワル氏は指摘する。結果としてエントリーレベルPCは市場として成立しにくくなり、2028年までに姿を消す可能性があるという。 Gartnerは、コスト上昇の影響でPCのライフサイクル（更新までの期間）が長期化し、2026年末までにビジネス用途で15％、個人用途で20％延びると予測する。更新が進まなければ、セキュリティの脆弱（ぜいじゃく）性リスクや旧型デバイスの管理負担が高まりやすくなる。 スマートフォンについても、特にエントリーレベルについては高価な新モデルの購入を控える動きが強まるとGartnerは予測する。購入者は整備済みおよび中古のスマートフォンを選択したり、旧モデルを長く使い続けたりするようになるという。 クライアントデバイスの需要は、高価格帯のプレミアムモデルに集中する可能性があるというのがGartnerの見方だ。プレミアムモデルを選ぶ購入者にとって、価格は必ずしも第一の選定基準ではない。このため値上げ分を販売価格に転嫁しても、販売台数は大きく落ち込みにくい。一方でエントリーモデルは部品コストの上昇が続けば、ベンダーと購入者の双方にとってメリットが薄れ、市場そのものが縮小する可能性がある。 Gartnerはベンダーに対して、価格に敏感な層に合わせて値下げをするのではなく、販売台数の減少を受け入れてでも利益率を維持すべきだと提言する。2026年第2四半期（4〜6月）以降は、部品コストの上昇が収益性を圧迫する可能性があるとアトワル氏は指摘。2026年上半期は「価格設定を見直し、利益率を守るための重要な時期になる」と述べる。