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GMOインターネットグループでサイバーセキュリティ関連事業を展開するGMO Flatt Securityは、2026年3月3日、セキュリティAIエージェント「Takumi byGMO」（以下、Takumi）に、ソフトウェアサプライチェーン（SC）攻撃の対策機能を2つ追加した。

開発者の端末やCI/CDを狙う攻撃が急増

現代のソフトウェア開発では、アプリケーションの開発に大量のOSS（オープンソースソフトウェア）パッケージが利用されている。パッケージレジストリから取得したライブラリは、開発者の端末やCI/CD環境を経て製品に組み込まれる。

この仕組みを悪用し、正規のOSSパッケージに偽装したマルウェアをレジストリに混入させるサプライチェーン攻撃が増加している。

ソフトウェアサプライチェーン自動化プロバイダーSonatypeのレポートによると、2025年10〜12月の3カ月間だけで39万件以上のOSS上の新規マルウェアパッケージが検出され、同年1〜9月の累計と比較して476％増加したとされる。

OSSパッケージに偽装するマルウェアは、「npm」（Node Package Manager）で作成、管理されるTypeScript／JavaScriptのパッケージを中心に幾つか報告されている。