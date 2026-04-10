Microsoftは、JavaScriptの人気HTTPクライアントライブラリ「axios」を標的としたソフトウェアサプライチェーン攻撃の分析結果と対策を公開した。
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Microsoftは2026年4月1日（米国時間）に公式セキュリティブログで、毎週7000万回以上ダウンロード（DL）されているJavaScriptの人気HTTPクライアントライブラリ「axios」を標的としたソフトウェアサプライチェーン攻撃の分析結果を公開した。攻撃の実行者は北朝鮮の国家支援型脅威アクター「Sapphire Sleet」と特定されている。
2026年3月31日にaxiosの新バージョン（「1.14.1」「0.30.4」）がnpmレジストリに公開されたが、この2つのバージョンには、Sapphire SleetのC2（コマンド＆コントロール）サーバに接続し、第2段階のRAT（リモートアクセス型トロイの木馬）ペイロード（実行本体）をダウンロードする、悪意ある依存関係が組み込まれていた。
axiosは、依存関係を自動的に更新するように設定されていることが多い。そのため、「1.14.0」以上または「0.30.0」以上のaxiosを指定しているプロジェクトは、パッケージのインストール時に、悪意ある依存関係が自動的に実行され、このRATをダウンロードすることになった。
今回の攻撃の特徴は、axiosのソースコードのアプリケーションロジックを書き換えることなく、「plain-crypto-js@4.2.1」という偽の依存パッケージを追加したことにある。このパッケージは、axiosの実行時コードには一切インポートされないが、インストール後に自動実行されるスクリプトを通じて、RATの取得処理を起動する仕組みになっていた。
そのため、開発者のエンドポイントやCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）システムにおいて、「npm install」「npm update」コマンドの実行時にバックグラウンドで不正な処理が行われても、アプリケーションの通常動作は変わらない可能性がある。
攻撃者は、「plain-crypto-js@4.2.1」で悪意あるインストールロジックを導入する前に、「plain-crypto-js@4.2.0」という無害なバージョンをリリースして公開履歴を作り、疑いを持たれないようにする準備工作も行っていた。
インストール手順がトリガーされると、悪意あるスクリプトは難読化を利用して文字列をデコードし、Sapphire Sleetが所有するC2サーバに接続する。攻撃インフラは単一のエンドポイントを使用するが、対象環境のOSに応じて固有の第2段階RATペイロードを配信する仕組みを持つ。
Windowsでは、再起動のたびにペイロードを取得するスクリプト、macOSではバックグラウンドで実行されるネイティブバイナリ、LinuxではPythonペイロードがそれぞれ利用される。
さらに、検出を逃れるためにインストーラロジックは自身のローダファイルを削除し、クリーンに見えるパッケージマニフェストを復元する。これにより、インシデント後の検査で元のインストールフックが発見される可能性を減らしている。
Sapphire Sleetは2020年3月ごろから活動する北朝鮮の国家支援型脅威アクターだ。暗号資産、ベンチャーキャピタル、ブロックチェーン関連組織を主な標的としている。主な目的は暗号資産ウォレットの窃取による収益確保であり、「LinkedIn」などのSNSを通じて標的に接触し、「Microsoft OneDrive」「Google Drive」にホストした悪意あるファイルに誘導する手口で知られる。他のセキュリティベンダーから「UNC1069」「BlueNoroff」「CryptoCore」などの名称でも追跡されている。
Microsoftは、axiosを狙った攻撃の影響を受けた組織に対し、以下の対応を推奨している。
今回の攻撃は、「広く利用されているオープンソースパッケージの配布チャネルを汚染し、下流に広範な影響を与える」というソフトウェアサプライチェーン攻撃の典型的な手口を踏襲している。
Microsoftは企業に対し、axiosに限らず、重要なnpmパッケージの自動更新機能を無効にすることや、自動化された依存関係管理ボットの制限、標準規格の「OIDC」（OpenID Connect）を用いた「Trusted Publishing」の導入などを組み合わせた多層的な防御を強く推奨している。
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