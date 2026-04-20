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対象：Windows 11



仕事を邪魔させない、Windows 11「Windows Update」を快適に使う5つの設定

Windows 11の「Windows Update」は、セキュリティ上の脆弱（ぜいじゃく）性を修正する更新プログラムを配信・適用するための仕組みである。PCを保護する盾である一方、作業中の突然の再起動や通信負荷がユーザーの悩みの種になることもある。本Tech TIPSでは、セキュリティを維持しつつ業務効率を妨げないための5つの最適化術を解説する。



Windows 11には、セキュリティの穴「脆弱（ぜいじゃく）性」をふさぐための更新プログラムを配信・適用する仕組みとして「Windows Update」が備わっている。これは悪意ある攻撃からPCを守るための盾であり、同時に新しい機能や利便性を手に入れるための窓口でもある。

Windows Updateは、Microsoftが配信する更新プログラムをバックグラウンドでダウンロード、適用してくれる。ユーザーは、更新プログラムの適用に必要となる「再起動」が指示された際に、Windows 11を再起動すればシステムを最新の状態に保つことができる。

これにより、マルウェアによる攻撃や不正アクセスを防ぎ、最新の周辺機器との互換性が確保されたり、OS全体のパフォーマンスが改善されたりする。一方で業務中に突然再起動が指示されたり、バックグラウンドでの通信が重くなったりと、時としてユーザーの頭を悩ませる存在になることも事実だ。

本Tech TIPSは、Windows Updateによる予期せぬ中断や速度低下に悩まなくて済むようにする最適化術を解説する。Windows Updateの適切な設定で、セキュリティを維持しつつ、作業の生産性を妨げないようにしよう。

「配信の最適化」を「オフ」にしてネットワークとメモリを解放する

Windows Updateには、自分のPCがダウンロードした更新プログラムの一部を、ローカルネットワーク上やインターネット上の他のPCに再配布する「配信の最適化」という機能が備わっている。Microsoft側のサーバ負荷を減らすための仕組みだが、ユーザー側から見ると、知らない間に自分のPCの通信帯域とメモリが他人のために使われることを意味する。

特にWeb会議や大容量のファイル転送を実行する環境では、このバックグラウンド通信が予期せぬ遅延の原因となり得る。この機能を「オフ」にすることで、Windows 11のパフォーマンスが向上したという報告もある。