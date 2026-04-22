Amazon Web Services（AWS）のオブジェクトストレージサービス「Amazon S3」は、リリースから20年が経過した。AWSは20年の歩みと今後の展望をまとめたブログ記事を公開した。
Amazon Web Services（AWS）のオブジェクトストレージサービス「Amazon Simple Storage Service」（Amazon S3）は、リリースから20年が経った。同社は2026年3月13日（米国時間、以下同じ）、リリースから20年を契機として、これまでの歩みと今後の展望をまとめたブログ記事を公開した。
2006年3月14日、Amazon S3のサービス開始はひっそりとしたものだったが、同サービスはその後、クラウドストレージ業界全体の方向性を決定付ける存在となった。リリース時の告知は、わずか1段落の控えめな説明を添えたもので、以下のような点が強調されていた。
この発表が業界全体に大きな影響を与えることになるとは、誰も予想していなかったとAWSはブログで振り返っている。
Amazon S3はリリース当初、3つのデータセンターにまたがる15ラック、約400台のストレージノードで構成されており、合計で約1P（ペタ）Bの容量と15Gbpsのネットワーク帯域を提供していた。最大オブジェクトサイズは5GBで、当初の料金は1GB当たり15セントだった。
2026年現在、Amazon S3は39のリージョン（地理的に分離されたデータセンター群）にまたがる123のアベイラビリティーゾーン（独立した障害分離単位）で、数百E（エクサ）B規模のデータを扱っている。保存されているオブジェクト数は500兆個を超え、世界中で毎秒2億件超のリクエストを処理している。最大オブジェクトサイズは5GBから50TBへと拡大し、約1万倍に増加した。
数千万台に及ぶストレージドライブを全て積み重ねると、国際宇宙ステーションまで届き、ほぼ往復できるほどの高さになるという。
料金に関しては、2026年現在では1GB当たり約2セントと、2006年のサービス開始時と比較して約85％の値下がりしている他、ストレージ階層を自動最適化する機能「Amazon S3 Intelligent-Tiering」の活用により、顧客全体で累計60億ドル超のストレージコスト削減が達成されていると同社は強調している。
Amazon S3の基本原則は、リリース当初から2026年現在まで変わっていないという。Amazon S3の中核として導入されたのは、データをオブジェクトとして保存する「PUT」（アップロード処理）と、後からそれを取り出すための「GET」（ダウンロード処理）という2つのシンプルな基本操作だ。
サービス開始当初から、Amazon S3は以下の5つの基本原則を掲げた。
AWSは2026年現在のAmazon S3のサービス規模を支える土台として、エンジニアリングにおける幾つかの技術革新を紹介している。
近年の注目すべきリリースとして、同社は以下を挙げている。
「1PBから数百EBへ」「1GB当たり15セントから2セントへ」「シンプルなオブジェクトストレージからAIと分析の基盤へ」――このような変革の中にあっても、セキュリティ、耐久性、可用性、パフォーマンス、伸縮性という5つの基本原則は変わっていないと同社はブログで強調した。
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