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Oracleは2026年3月17日（米国時間）、Javaの最新バージョン「Java 26」とJDK（Java Development Kit）「Oracle JDK 26」の提供を開始した。併せて、ツール、フレームワーク、ライブラリ、サービスの包括的なコレクション「Java Verified Portfolio」（JVP）も発表された。

Java 26に含まれる主なJEP（Javaの機能追加や変更を提案する仕様）は以下の通り。

言語機能

JEP 530「パターン、instanceofおよびswitchのプリミティブ型」（第4プレビュー版）が提供される。プリミティブ型に関連する制限を排除し、パターンマッチングの利便性を向上させる。

switch構文における優位性チェックや網羅性チェックを強化することで、コンパイル時により多くのコーディングミスを検出できるようになる。これにより、AI推論を含むアプリケーション開発の効率化が期待される。

パフォーマンスの更新

JEP 522「G1 GC（ガベージコレクタ）：同期の削減によるスループット（処理能力）の向上」が追加される。G1ガベージコレクタのスループットが向上し、追加ハードウェアなしで同一リソース上でより多くの処理を実行できるようになり、インフラコストの抑制に寄与する。

起動時間の短縮（Project Leydenの機能）

JEP 516「Ahead-of-Timeオブジェクトキャッシング」は、任意のガベージコレクタを使用してJavaアプリケーションの起動時間を短縮することで、開発者の生産性とリソースの効率を向上させる。

仮想マシン「Java HotSpot VM」の起動やウォームアップ時間を改善し、低レイテンシのZGCを含む任意のGCとともに使用できるように、事前キャッシュも強化される。

ライブラリ

JEP 500「finalを最終値にする準備」は、リフレクションによるfinalフィールドの変更（ミューテーション）に対する警告を発行し、アプリケーションの整合性とセキュリティを強化する。

JEP 517「HTTPクライアントAPI用のHTTP/3」が追加される。HTTP/3プロトコルをサポートし、最小限のコード変更でマイクロサービスやAPI駆動型アプリケーションのパフォーマンスと信頼性の向上に寄与する。

JEP 526「遅延定数」（第2プレビュー版）は、初期化タイミングを柔軟に制御できる新たな定数モデルを導入し、クラウドネイティブおよびAIアプリケーションの効率的な実行を支援する。

JEP 525「構造化された並行性」（第6プレビュー版）は、複数スレッドの処理を1つの単位として扱うことで、並行処理の可読性、信頼性、可観測性を向上させる。並行処理を簡素化するAPIで、キャンセルや終了時の問題（スレッドリークやキャンセル遅延など）を低減する。

JEP 529「Vector API」（第11インキュベーター）は、CPUのベクトル命令を活用した高速計算を可能にし、データ分析やAI推論、科学計算の性能を向上させる。

セキュリティ

JEP 524「暗号化オブジェクトのPEM（Privacy-Enhanced Mail）エンコーディング」（第2プレビュー版）が提供される。広く利用されているPEM形式での暗号化オブジェクトのエンコードとデコードAPIを追加し、設定と統合を簡素化するとともに、エラーリスクの低減やコンプライアンス（法令順守）対応、アプリケーションの移植性と相互運用性の向上に寄与する。

Java 26では、JEPに加えて、HPKE（ハイブリッド公開鍵暗号）対応、量子耐性を考慮したJAR署名、UnicodeおよびCLDR（Common Locale Data Repository）の更新など、セキュリティと国際化（i18n）のサポートに関する改善が複数盛り込まれている。

クリーンアップ

JEP 504「アプレットAPIの削除」が適用される。「JDK 17」で非推奨となったアプレットAPIを削除し、プラットフォームのセキュリティと安定性を向上させる。

Java Verified Portfolioとエコシステムの強化

JVPは、Oracle JDK本体には属さないもののJava開発に不可欠なコンポーネント群に対し、オラクルが品質を保証し、サポートとライフサイクル管理を統合して提供するものだ。

OracleはJVPの枠組みにおいて、GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ライブラリ「JavaFX」の商用サポートを再導入する。AI主導のアプリケーションや分析エクスペリエンスに向けた高度なビジュアライゼーション需要の高まりに対応するもので、「JDK 8」のJavaFXサポートは2028年3月まで延長される。

JVPにはJavaFXに加え、クラウドネイティブJavaフレームワーク「Helidon」とVisual Studio Code用拡張機能「Java Platform Extension」へのサポートも含まれる。Helidonは仮想スレッドを使用した高速で軽量なマイクロサービス構築を可能にするオープンソースフレームワークで、Java用ライブラリ「LangChain4j」やMCP（Model Context Protocol）との統合にも対応する。

OCI上でのJava 26利用

「Oracle Cloud Infrastructure」（OCI）はOracle JDK 26をサポートしており、「Oracle Java SE」（Java Platform, Standard Edition）や「Java Management Service」（JMS）などを追加料金なしで利用できる。JVPは「Oracle Java SE Universal Subscription」にも含まれている。

Oracleは、「Java SEの顧客およびOCI上でJavaを実行する顧客にはJVPが無料でサポートされ、開発環境の複雑性を管理しつつ、運用コストの削減とセキュリティリスクの軽減を図ることが可能になる」と述べている。