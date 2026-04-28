ローカルマシンの制約を回避　AIエージェントから「Google Colab」の計算リソースが利用可能にGoogle、Colab MCP Server公開

Googleは、MCP対応のAIエージェントからGoogle Colab環境を制御する「Colab MCP Server」をオープンソースで公開した。

» 2026年04月28日 13時00分 公開
[＠IT]

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　Googleは2026年3月17日（米国時間）、AIエージェントをWebブラウザベースのPython実行・開発環境「Google Colab」（以下、Colab）に接続するためのオープンソースの「MCP」（Model Context Protocol）サーバである「Colab MCP Server」を公開した。

ローカルのAIエージェントとクラウドの橋渡し

　Colab MCP Serverは、「Gemini CLI」や「Claude Code」といったMCP対応のエージェント型コーディングツールと、Google Colabのクラウド環境を連携させるためのツールだ。ローカルでAIエージェントを活用する場合、その性能がローカルマシンによって制限されることがある。AIエージェントがプロジェクトの雛形を作成したり、依存関係をインストールしたりすることでローカル環境に負荷がかかり、開発速度が低下する課題があった。

　Colab MCP Serverを介してクラウド環境を活用することで、以下のメリットが得られる。

  • リソース制約の解消
    • クラウド上の計算リソースを利用することで、ローカルマシンのスペックに依存しない処理が可能
  • 実行環境の分離
    • AIエージェントがユーザーのハードウェア上で直接コードを実行するリスクを避け、分離されたGoogle Colab環境内で安全にプログラムを実行可能

Colabノートブックの自動操作機能

　Colab MCP Serverを通じてAIエージェントはColabノートブック（実行可能ドキュメント）のインタフェースをプログラムから操作できるようになる。そのため、Google ColabをAIエージェントが利用する自動化ワークスペースとして扱える。

　例えば、ユーザーが特定のAIエージェントに「このデータセットのデータ分析を作成して」と指示すると、AIエージェントは以下の操作を自動で実行する。

  • ノートブックの構造化
    • .ipynbファイルの新規作成やmarkdownセルの追加、方法論の説明も含めて構造化
  • コードの記述と実行
    • 「pandas」や「Matplotlib」などのライブラリを読み込むためのPythonセルの記述と実行
  • セルの移動と整理
    • 最終レポートとして読みやすい論理的な流れを構築
  • 必要なライブラリのインストール
    • ベースイメージに含まれていないライブラリを「pip install」コマンドで追加

　ユーザーはWebブラウザでColabノートブックを開いた状態で、ローカルのAIエージェントにコマンドを渡すだけで、AIエージェントがセルの作成、コードの記述と実行、可視化の生成、分析結果のフォーマットをリアルタイムで行う様子を監視できる。必要に応じてAIエージェントの処理を途中で中断し、手動でコードを修正するなど、インタラクティブな使い方も可能だ。

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