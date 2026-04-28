Googleは、MCP対応のAIエージェントからGoogle Colab環境を制御する「Colab MCP Server」をオープンソースで公開した。
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Googleは2026年3月17日（米国時間）、AIエージェントをWebブラウザベースのPython実行・開発環境「Google Colab」（以下、Colab）に接続するためのオープンソースの「MCP」（Model Context Protocol）サーバである「Colab MCP Server」を公開した。
Colab MCP Serverは、「Gemini CLI」や「Claude Code」といったMCP対応のエージェント型コーディングツールと、Google Colabのクラウド環境を連携させるためのツールだ。ローカルでAIエージェントを活用する場合、その性能がローカルマシンによって制限されることがある。AIエージェントがプロジェクトの雛形を作成したり、依存関係をインストールしたりすることでローカル環境に負荷がかかり、開発速度が低下する課題があった。
Colab MCP Serverを介してクラウド環境を活用することで、以下のメリットが得られる。
Colab MCP Serverを通じてAIエージェントはColabノートブック（実行可能ドキュメント）のインタフェースをプログラムから操作できるようになる。そのため、Google ColabをAIエージェントが利用する自動化ワークスペースとして扱える。
例えば、ユーザーが特定のAIエージェントに「このデータセットのデータ分析を作成して」と指示すると、AIエージェントは以下の操作を自動で実行する。
ユーザーはWebブラウザでColabノートブックを開いた状態で、ローカルのAIエージェントにコマンドを渡すだけで、AIエージェントがセルの作成、コードの記述と実行、可視化の生成、分析結果のフォーマットをリアルタイムで行う様子を監視できる。必要に応じてAIエージェントの処理を途中で中断し、手動でコードを修正するなど、インタラクティブな使い方も可能だ。
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