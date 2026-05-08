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JetBrainsは2026年3月24日（米国時間）、AIエージェントによるソフトウェア開発のための統合管理システム「JetBrains Central」を発表した。

ソフトウェア開発においてコーディングエージェントの活用が広がり、コーディングがボトルネックでなくなる一方、エージェントの出力を意図に沿って制御、運用、コスト管理するという新たな課題が生じてきた。

JetBrains Centralはそれに応えるための3つのコア機能を提供し、「組織全体でのAI駆動開発を実現することを目指す」という。

JetBrains Centralの主要機能

1. ガバナンスとコントロール

ポリシーの適用、IDおよびアクセス管理、可観測性（オブザーバビリティー）、監査機能、エージェント駆動作業のコスト配分が可能になる。一部の機能は既にJetBrains Central Consoleで利用できる。 2. エージェント実行インフラ エージェントが開発環境全体で安定的に動作するためのクラウドエージェントランタイムとコンピューティングリソースのプロビジョニング機能を提供する。 3. エージェント最適化とコンテキスト リポジトリやプロジェクトをまたいだ共有セマンティックコンテキスト（意味的な背景情報）により、エージェントが関連情報にアクセスし、最適なモデルやツールへのタスクルーティングが可能になる。 対応ツールと連携 JetBrains Centralは、JetBrains製IDE（統合開発環境）だけでなくサードパーティーIDE、CLI（コマンドラインインタフェース）ツール、Webインタフェースなど、ユーザーが普段使用するツールから操作できる。 JetBrainsのエージェントに加え、「Claude」「Codex」「Gemini CLI」など外部のコーディングエージェントとの連携にも対応している。新しいツールやモデルを統合しながら、既存のシステムを維持・拡張でき、コストのかかる再プラットフォーム化が不要になるとしている。 JetBrains Centralのアーキテクチャ 「開発者ツール」「エージェント」「コンテキストソース」「統合システム」をCentral Consoleが統括する（提供：JetBrains） エージェントとの日々のやりとりは「Slack」や「Linear」といった使い慣れたツール上で完結する。「AIを操作するために別の専用環境へ作業を切り替える必要がないため、人間とAIのワークフローが分断されず、既存の開発体制やシステムに自然に溶け込ませることができる」と、JetBrainsは述べている。