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連載目次

対象：Google Chrome＋Claude



Claude in Chromeが変えるWeb業務の常識

Webブラウザ上での業務が主流となった現代、生成AIをいかに効率良く活用するかが生産性の鍵を握る。本Tech TIPSでは、Google ChromeやMicrosoft EdgeにAnthropicの生成AIを統合する拡張機能「Claude in Chrome」を解説する。複数タブを跨いだ情報分析から、ユーザーに代わってボタンをクリックする自動操作まで、従来の「コピペ」作業を劇的に変える次世代のブラウザ活用術を紹介する。



以前であれば、PC上の作業というとMicrosoft WordやExcelなどのOfficeアプリが中心であった。しかし現在では、情報の検索からドキュメントの作成、社内システムへの入力などに至るまで、多岐にわたるタスクがWebブラウザ上で行われている。業務のほとんどがWebブラウザ上で完結しているという人も増えているのではないだろうか。

また、日常業務に生成AI（人工知能）を取り入れて効率化を図っている人も多いと思う。このような場合、Webブラウザで調べた内容を生成AIに質問したり、記事をコピーして生成AIの入力ボックスに貼り付けて要約や翻訳をしたり、といった作業を繰り返すことになる。

Microsoft Edgeであれば、「Copilot」をサイドパネルに標準搭載しており、わざわざコピーする手間が省ける。ただしCopilotは、企業向けのライセンスを購入しないと、データが学習に利用されないようにできない点に注意が必要だ（Tech Report「【2026年2月版】生成AI 6大サービス比較：企業を情報漏えいから守るための管理者ガイド」参照のこと）。

Microsoft EdgeはCopilotの利用が可能

Microsoft Edgeは、Copilotが統合されており、サイドパネルを開いてWebページに対して要約や翻訳などの指示が出せる。ただ、企業向けのMicrosoft 365などのライセンスを購入していないと、データ学習に利用されてしまうので注意が必要だ。



既にAnthropicの生成AI「Claude」の有料ライセンス（Pro以上）を導入しているのであれば、拡張機能「Claude in Chrome」を活用するのが得策だ。Claude in Chromeは、Google ChromeやMicrosoft EdgeにClaudeの機能を統合するもので、Claudeであればデータの学習をオプトアウトできるため、ビジネス利用でも安心感がある。

そこで本Tech TIPSでは、Claude in Chromeの使い方を紹介する。なお、執筆時点でClaude in Chromeはβ版による提供となっている点に注意してほしい。

Claude in Chromeとは

Claude in Chromeは、WebブラウザにClaudeの機能を直接組み込む拡張機能である。最大の特徴は、単なるチャット画面をWebブラウザの横に表示するだけでなく、生成AIがWebブラウザ内の情報を認識し、ユーザーに代わって「操作」してくれる点にある。

この拡張機能をインストールすれば、開いているページの内容をそのまま参照させたり、複数のタブを横断して分析させたりすることが可能になる。Webブラウザの別タブで生成AIを開き、情報をコピー＆ペーストして指示を出すといった操作が不要になるわけだ。

特に複数のステップが必要になる作業において、Claude in Chromeは威力を発揮する。例えば、複数の競合他社の製品を比較したいような場合だ。これまでは、競合他社の製品ページを別々のタブで開き、ページを見比べて、機能や価格をExcelにまとめる、といった作業をしていたと思う。

Claude in Chromeを使えば、競合他社の製品ページを別々のタブで開き、「現在開いている全てのタブを比較し、価格と機能の差異を一覧表にまとめてほしい」と依頼すればよい。生成AIなので、完璧なものが出力される保証はないが、比較表のベースとなるものは作成されるので、それを修正すれば済む。一から比較表を作成するよりも格段に作業効率が高まるはずだ。

Claude in Chromeのインストールと準備

動作要件はシンプルで、最新バージョンのGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeがインストールされていること、そしてAnthropicのPro以上の有料アカウントを所有していることの2点だ。

「Chromeウェブストア」を開いて、検索窓に「Claude」と入力する。Anthropicが提供する公式の拡張機能を選択し、［Chromeに追加］ボタンをクリックするだけでインストールは完了する。Microsoft Edgeを利用している場合も、Chromeウェブストアからインストールして同様にClaude in Chromeの利用が可能だ。

Claude in Chromeのインストールが完了すると、Claudeへのログインが求められる。既存のAnthropicアカウント（Googleアカウント連携など）を使用してログインを済ませることで、Webブラウザ上の情報と連携した対話が可能になる。 インストール後は、ブラウザのツールバーにある拡張機能アイコンからClaudeを固定（ピン留め）しておくと、いつでもワンクリックで呼び出せるようになり、利便性が向上する。 Claude in ChromeをGoogle Chromeに追加する（1）

Google ChromeでChromeウェブストアを開き、「Claude」で検索、検索結果の「Claude」をクリックする。提供元／デベロッパーが「claude.com」「Anthropic」であることを必ず確認すること。 ▼ Claude in ChromeをGoogle Chromeに追加する（2）

Claude in Chromeの画面が開くので、右上の［Chromeに追加］ボタンをクリックする。 ▼ Claude in ChromeをGoogle Chromeに追加する（4）

Claude in Chromeに与える権限を確認するダイアログが表示されるので、［拡張機能を追加］ボタンをクリックする。 ▼ Claude in ChromeをGoogle Chromeに追加する（4）

新しいタブでClaudeのログイン画面が表示されるので、有料アカウントでログインを実行する。

サイドパネルでの対話と高度な自動化 インストールが完了すると、Webブラウザの右側にサイドパネルとしてClaudeが表示されるようになる（表示されない場合はChromeのツールバーにある拡張機能のボタンをクリックし、表示されたメニューでClaude in Chromeのアイコンをクリックする）。その分、ブラウザペインが狭くなってしまうので、少しGoogle Chromeのウィンドウを幅広くしておくと作業しやすくなる。 基本的な使い方は、チャット形式での対話である。現在のページを要約したい場合は、そのページを開いた状態でサイドパネルのClaudeに「このページの内容を400文字でまとめて」などと指示を出す。特定のテキストについて詳しく知りたい場合は、Webページ上のテキストをドラッグして選択し、右クリックメニューからClaudeを呼び出すことも可能だ。 Claude in Chromeを使ってみる（1）

追加したClaude in Chromeを実行すると、サイドパネルが開く。初回のみ注意事項などを確認する画面が表示されるので、［理解しました］ボタンをクリックする。その後も、Claudeの入力ボックスが表示されるまで画面を進める。 ▼ Claude in Chromeを使ってみる（2）

Claudeの入力ボックスが表示されたら、開いているタブに対する指示を入力して［Enter］キーを押す。 ▼ Claude in Chromeを使ってみる（3）

Claudeが実行するプランが表示されるので、内容を確認して［プランを承認］ボタンをクリックする。プランを変更したい場合は、［変更を加える］ボタンをクリックして、指示を変更すればよい。 ▼ Claude in Chromeを使ってみる（4）

Claudeによる作業が実行され、回答が表示される。修正や追加の操作が必要な場合は、入力ボックスに再度指示を入力すればよい。

複数のWebページを参照して比較表を作成したいような場合は、Claude in Chromeを起動した際に作成されるタブグループに、参照してもらいたいWebページのタブを追加しておくとよい。Claudeは、タブグループ内のWebページに対する指示だと判断し、各タブを参照した上で結果を出力してくれるからだ。 Claude in Chromeで比較表を作成する（1）

Claude in Chromeでは基本的に開いているタブが操作対象となる。複数のWebページを使って比較表を作成したいような場合は、別に開いたWebページ（タブ）をClaudeが作成したタブグループに追加すればよい。 ▼ Claude in Chromeで比較表を作成する（2）

グループに追加されているWebページを参照して比較表が作成された。

さらに高度な自動化を行う場合は、自然言語で具体的なワークフローを指示する。Claudeはユーザーの画面を認識しながら、ボタンのクリックやテキスト入力の代行を提案してくれる。場合によっては、Claudeから作業手順が提示されるので、その操作案を確認し、承認を与えるだけで、煩雑なルーティンワークから解放されるのである。 Claude in ChromeでWebページを操作する（1）

国土地理院の地図を表示して、Claude in Chromeで画面上の国会のアウトラインの緯度経度を取得してみる。ただし、こうした操作は対象となるWebサイトの利用規約などを確認してから実行する必要がある。 ▼ Claude in ChromeでWebページを操作する（2）

Claude in Chromeが画面をキャプチャーしたり、画面を操作したりして緯度経度の取得を試す。 ▼ Claude in ChromeでWebページを操作する（3）

指示した通り、GeoJSON形式（緯度経度をJSON形式で出力するフォーマット）で出力してくれた。 ▼ Claude in ChromeでWebページを操作する（4）

出力されたGeoJSONが正しいかどうか、GeoJSON形式のデータの表示などが可能な「geojson.io」にClaude in Chromeで生成したGeoJSONを貼り付けてみた。結果、このスクリーンショットの濃い緑色のようにかなり高い精度でアウトラインが自動取得できていたことが分かった。

【利用上の注意】精度の限界とセキュリティ 利便性が高い一方で、注意すべき点も存在する。 1つは、生成AIによる自動操作は完璧ではないという点だ。特にフォーム入力やデータの送信を伴う作業では、最終的な確認を人間がすることが不可欠である。生成AIはあくまで「提案」と「代行」を行う存在であり、責任の所在はユーザーにあることを忘れてはならない。 また、Claude in Chromeを利用することで、Webページ上のさまざまなデータの自動取得が可能になる。ただし、Webサイトによっては利用規約によって、そうした行為を禁止していたり、取得したデータの利用が制限されていたりするので、Claude in Chromeを実行する前に確認する必要がある。 さらにプライバシーとセキュリティに注意することも忘れてはいけない。機密情報が含まれるWebページでClaude in Chromeを使いたい場合、そのデータがどのように処理されるかを理解しておく必要がある。企業のポリシーによっては、外部への情報送信が制限されているケースもあるため、導入前に社内のガイドラインを確認することが推奨される。