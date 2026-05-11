マネーフォワードは2026年5月1日、認証情報漏えいによって「GitHub」への不正アクセスが発生したと発表した。

不正アクセスを受け、保管中のリポジトリがコピーされた結果、ソースコードやリポジトリ内のファイルに記載されていた個人情報の一部が流出した可能性があるとしている。現時点では、顧客情報を保存する本番データベースからの情報漏えいは確認されていない。

流出した可能性がある個人情報は、決済サービス「マネーフォワードケッサイ」が提供する「マネーフォワード ビジネスカード」に関係する370件分のカード保持者名とカード番号下4桁だ。氏名表記はアルファベット形式だった。カード番号全桁や有効期限、セキュリティコードの流出は確認されていない。

同社は対象利用者には電子メールなどで個別連絡を実施する他、漏えいしたソースコードには、金融機関など連携先のログインに必要な情報は含まれておらず、金融機関などへの不正ログインの恐れはないとしている。

マネーフォワードはGitHubに個人情報が含まれていた理由について「通常、GitHubに保存するソースコードに個人情報を入力することはないが、個人情報の取り扱いを伴うサービスの更新作業を実施する過程で、個人情報が含まれたファイルが本来の管理手順から外れ誤ってGitHubに保管されていた」と回答している。

同社によると、漏えいした認証情報を悪用した第三者による不正アクセスが発生し、GitHub内のリポジトリがコピーされた。同事象の発覚後、同社は追加被害を防止するため、不正アクセス経路になった認証情報を無効化し、関連アカウントを遮断した他、ソースコードに含まれていた認証キーやパスワードの無効化と再発行を進めた。作業はおおむね完了したとしている。

同社グループは利用者や関係者に謝罪した上で、現段階ではサービス安全運営に支障はないとの認識を示した。しかし銀行法に基づく電子決済等代行業者としての責任や、提携金融機関との安全性確認を踏まえ、銀行口座連携機能を一時停止している。認証情報の再発行作業はおおむね完了しており、確認作業終了後、順次サービスを再開する予定だ。

同社は今後、新たな事実やサービス稼働への影響が判明した場合、速やかに公表すると説明している。原因調査や安全性強化、再発防止策にも取り組む方針を示している。