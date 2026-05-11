マネーフォワードは認証情報漏えいによるGitHubへの不正アクセスを受け、ソースコードや一部個人情報が流出したと公表した。銀行連携機能まで一時停止に追い込まれた今回の事案は、開発現場に潜む見落とされがちなリスクを浮き彫りにしている。
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マネーフォワードは2026年5月1日、認証情報漏えいによって「GitHub」への不正アクセスが発生したと発表した。
不正アクセスを受け、保管中のリポジトリがコピーされた結果、ソースコードやリポジトリ内のファイルに記載されていた個人情報の一部が流出した可能性があるとしている。現時点では、顧客情報を保存する本番データベースからの情報漏えいは確認されていない。
流出した可能性がある個人情報は、決済サービス「マネーフォワードケッサイ」が提供する「マネーフォワード ビジネスカード」に関係する370件分のカード保持者名とカード番号下4桁だ。氏名表記はアルファベット形式だった。カード番号全桁や有効期限、セキュリティコードの流出は確認されていない。
同社は対象利用者には電子メールなどで個別連絡を実施する他、漏えいしたソースコードには、金融機関など連携先のログインに必要な情報は含まれておらず、金融機関などへの不正ログインの恐れはないとしている。
マネーフォワードはGitHubに個人情報が含まれていた理由について「通常、GitHubに保存するソースコードに個人情報を入力することはないが、個人情報の取り扱いを伴うサービスの更新作業を実施する過程で、個人情報が含まれたファイルが本来の管理手順から外れ誤ってGitHubに保管されていた」と回答している。
同社によると、漏えいした認証情報を悪用した第三者による不正アクセスが発生し、GitHub内のリポジトリがコピーされた。同事象の発覚後、同社は追加被害を防止するため、不正アクセス経路になった認証情報を無効化し、関連アカウントを遮断した他、ソースコードに含まれていた認証キーやパスワードの無効化と再発行を進めた。作業はおおむね完了したとしている。
同社グループは利用者や関係者に謝罪した上で、現段階ではサービス安全運営に支障はないとの認識を示した。しかし銀行法に基づく電子決済等代行業者としての責任や、提携金融機関との安全性確認を踏まえ、銀行口座連携機能を一時停止している。認証情報の再発行作業はおおむね完了しており、確認作業終了後、順次サービスを再開する予定だ。
同社は今後、新たな事実やサービス稼働への影響が判明した場合、速やかに公表すると説明している。原因調査や安全性強化、再発防止策にも取り組む方針を示している。
今回の事案で特に注目すべきなのは、「本番データベースは漏えいしていない」にもかかわらず、銀行連携機能の停止という重大な影響に発展した点だ。これまで多くの企業は「顧客DBを守ること」をセキュリティ対策の中心に据えてきた。しかし昨今の攻撃者は、より現実的で侵入しやすい“開発環境”を狙うようになっている。GitHubやCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）、クラウドの認証情報、開発用トークンなどは、一度侵害すれば本番環境そのものを攻撃しなくともサービス停止や信頼失墜を引き起こせるからだ。
さらに今回のケースでは、「本来GitHubに存在しないはずの個人情報」が、運用上の例外や更新作業の過程で混入していた。これは多くの開発者にとって決して人ごとではない。生成AIによるコード補助や高速開発が広がる中、開発現場では“ひとまず置く”“一時的に保存する”といった行為が増えやすい。だが、その一時ファイルや検証データこそが攻撃者にとって獲物になる。特にSaaS事業者は開発速度とガバナンスの両立がこれまで以上に困難な状況だ。
インシデントを踏まえて、開発者自身も意識を変える必要があるだろう。「後で消す」「一時的だから問題ない」「内部利用だから安全」という感覚はもはや通用しない。開発者はコードだけでなく“開発プロセスそのもの”が攻撃対象になっていることを前提に行動するべきだ。個人情報や認証情報をローカルのリポジトリに置かないのに加えて、コミット前の自動シークレット検知や最小権限アクセス、短寿命トークンの利用を標準化する必要がある。また、レビュー時には機能品質だけでなく、「不要なデータが混入していないかどうか」「設定ファイルに秘密情報が残っていないかどうか」などを確認する文化も重要だ。
今回のインシデントは「開発現場の小さな逸脱」が金融サービス停止にまで直結することを示した象徴的な事例だ。（田渕聖人）
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