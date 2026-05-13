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2026年5月更新（KB5089549）で追加された機能とセキュリティ対策

Microsoftは2026年5月12日（米国時間）にWindows 11 24H2／25H2向け更新プログラム「KB5089549」を公開した。本更新は137件もの脆弱性修正に加え、特定のタスクでCPUクロックを引き上げる新機能や低遅延プロファイルの導入など、パフォーマンス面での大幅な改善を含んでいる。2026年6月に迫るセキュアブート証明書の期限切れ対策としても重要な更新が含まれている。



目次 セキュリティ更新の概要

セキュアブート証明書の有効期限切れ対策

主な改善点と不具合の修正

Microsoftは2026年5月12日（米国時間）、Windows 11向けの更新プログラム「KB5089549」をリリースした（Microsoftのサポート「May 12, 2026-KB5089549 (OS Builds 26200.8457 and 26100.8457)」）。この更新プログラムは、Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）および2025 Update（バージョン25H2）を対象とした月例のセキュリティ更新プログラムである。適用後のOSビルド番号は下表の通り。

バージョン OSビルド 24H2 26100.8457 25H2 26200.8457 更新プログラム適用後のビルド番号



またSnapdragon X2搭載ノートPC向けのWindows 11バージョン26H1向けには「KB5089548」が提供され、OSビルドが「28000.2113」に更新される。

セキュリティ更新の概要

今回の更新には、Windowsおよびその他のコンポーネントの137件の脆弱性（ぜいじゃく）が修正された。そのうち4件は深刻度が「緊急」に分類されている。

特にWindows DNSクライアントの脆弱性（CVE-2026-41096）は、ネットワークを介して攻撃が可能とされていることから悪用された場合のリスクが高いものとなっている。今回の更新プログラムでは、多くの脆弱性の解消が含まれていることから、業務への影響を考慮しつつ、可能な限り速やかな適用と再起動が強く推奨される。

なお、Microsoftによれば、現時点においてこの更新プログラムに関する重大な既知の問題は報告されていないという。ただし、一部環境で「新しい［スタート］メニューにアプリが登録されない」といった挙動が報告されている点には注意が必要だ。

セキュアブート証明書の有効期限切れ対策 多くのWindowsデバイスで使用されているセキュアブート証明書が、2026年6月に有効期限を迎える問題への対策も講じられている。更新が間に合わない場合、安全に起動できなくなるリスクがあるため、事前に証明書の更新が必要になる。 後述の通り、「KB5089549」の更新プログラムではセキュアブート証明書の更新後、BitLocker回復モードに入ってしまう問題の解決が含まれている。それでも万一に備え、適用前には必ずBitLockerの回復キーを確認し、バックアップしておくべきである（BitLockerの回復キーの確認方法は、Tech TIPS「BitLockerの回復キーが分からない場合の確認方法【Windows 10／11】」参照のこと」。 セキュアブート証明書の有効期限切れについては、Tech TIPS「2026年6月にWindows 11が起動不能に？ 『セキュアブート証明書』期限切れリスクと対策」を参照してほしい。 主な改善点と不具合の修正 「KB5089549」には、2026年4月にリリースされた「KB5083769」「KB5083631」の各更新プログラムによる修正と品質改善が含まれている。 Windowsの品質更新プログラムには、信頼性の高いデバイス対象データが追加され、セキュアブート証明書を受信できるデバイスの範囲が拡大されている。いまだにセキュアブート証明書が更新されていないデバイスに対しても、新しい証明書の適用が実行される可能性が高くなっている。 また、以前のビルドで報告されていたサードパーティー製アプリケーションとの競合によるブルースクリーンエラー（BSoD）に対する修正や、ネットワーク接続の安定性やBluetoothオーディオの同期ズレについても改善が図られている。 更新プログラムによる機能追加 今回の更新プログラムで導入された主要な新機能は以下の通りだ。段階的なロールアウトで有効化される予定だ。 CPUパフォーマンスの向上 Windows 11の動作をより軽快にするために、特定のタスク実行時にCPUクロックを瞬間的に引き上げる機能が導入された。これにより、アプリケーションの起動速度やシステムのレスポンスが大幅に改善されている、とのことだ。 低遅延プロファイルの導入 特にゲーマーやクリエイター向けに、システム全体の遅延を最小限に抑えるプロファイルが追加された。比較検証では、このプロファイルの有効化により操作の追従性が明確に向上することが確認されている。 Xboxモードのハンドヘルドへの最適化 ポータブルゲーミングPCなどのデバイス向けに、コントローラー操作を前提とした「Xboxモード」が強化された。これにより、マウスやキーボードがない環境でもシステム設定やゲームへのアクセスが容易になっている。 システムトレイの高速化と信頼性向上 「explorer.exe」の安定性が向上し、システムトレイのアイコン表示や反応速度が改善されている。また、Windows Helloの認証プロセスの迅速化とエラー率の低減も行われている。 AIコンポーネントの更新 AIコンポーネントのバージョンアップも実施されており、下表のバージョンに更新される。 AIコンポーネント バージョン 画像検索 1.2604.515.0 コンテンツ抽出 1.2604.515.0 意味解析 1.2604.515.0 設定モデル 1.2604.515.0 更新されるAIコンポーネント

